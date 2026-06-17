Al-Salamy: Kami telah menunjukkan sisi lain dari tim Nashami... dan inilah yang menjadi fokus kami menjelang laga melawan Aljazair

Jamal Al-Salamy, pelatih tim nasional Yordania, mengatakan bahwa kekalahan Al-Nashama 1-3 dari Austria dalam pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dalam pertandingan tersebut.

Al-Salamy menambahkan dalam pernyataannya kepada jaringan beIN Sports, setelah pertandingan yang digelar hari Rabu ini: “Setelah dua pekan menghadapi Swiss dan kemudian Kolombia, hari ini kami melihat sisi lain dari tim Al-Nashama dan saya bangga dengan penampilan para pemain; hasil ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari pertandingan tersebut.”

Ia melanjutkan: “Kami kebobolan gol di babak pertama dan berusaha mengejar ketertinggalan. Ada peluang-peluang yang tidak kami manfaatkan dengan baik, dan kami harus lebih baik dalam mengolahnya. Kami berbicara dengan para pemain saat jeda babak, lalu mencetak gol penyama kedudukan dan berada dalam performa terbaik kami. Namun, jeda pertandingan memengaruhi kondisi mental para pemain, dan beberapa detail kecil membuat kami kebobolan gol kedua.”

Al-Salamy menyoroti kekuatan tim nasional Austria dengan mengatakan: “Tim nasional Austria memiliki pemain dari Bayern Munich dan Borussia Dortmund, serta memiliki keunggulan besar, termasuk postur tubuh yang tinggi. Kami berusaha membalikkan keadaan, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada kami.”

Dia menambahkan: “Yazan Al-Arab maju ke depan untuk membantu kami dalam situasi umpan silang, tetapi kami tidak berhasil. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman, dan saya senang dengan penampilan para pemain serta telah mengucapkan terima kasih kepada mereka di ruang ganti.”

Dia melanjutkan: “Bukti terbesar bahwa kami bermain di level yang baik adalah Alwan Alwan yang meraih penghargaan Man of the Match meskipun dia absen selama hampir 4 bulan.”

Mengenai pertandingan berikutnya melawan Aljazair, Al-Salamy mengatakan: “Kami dan Aljazair sama-sama menelan kekalahan di babak pertama. Yang terpenting bagi kami adalah memulihkan kebugaran fisik, dan kami tampil bagus dalam pertandingan melawan Austria, yang mungkin akan membantu kami di pertandingan berikutnya.”

Dia menyimpulkan: “Kami akan menghadapi saudara-saudara kami dari Aljazair yang memiliki pemain-pemain hebat. Kami berharap bisa tampil maksimal, menampilkan permainan yang bagus, dan meraih hasil yang lebih baik daripada pertandingan hari ini.”

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Perlu diingat bahwa timnas Yordania berpartisipasi di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan kedua di grup pada Selasa mendatang, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Argentina pada Minggu, 28 Juni mendatang.

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