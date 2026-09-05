Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, mengumumkan susunan pemain utamanya untuk menghadapi Schalke, hari Sabtu ini, di Stadion "Veltins Arena", dalam pekan kedua Liga Jerman.

Pelatih asal Belgia itu menurunkan pemain internasional Maroko, Ismael Saibari, sebagai starter, sementara Harry Kane, Jamal Musiala, dan Michael Olise memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Baca Juga

Penilaian buruk: "Kegagalan" wasit laga Real Madrid dan Betis

Mourinho: Saya kira pemain Betis sudah tewas di depan bangku cadangan

Saibari memasuki pertandingan setelah awal yang mencolok bersama Bayern, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Stuttgart pada laga pembuka liga dan mencetak dua assist, sebelum tampil sebagai starter melawan Osnabrück di Piala Jerman.

Pemain asal Maroko itu hari ini mendapatkan penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Jerman.

Berikut susunan pemain Bayern:

Penjaga gawang:

Manuel Neuer

Lini belakang:

Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Lini tengah:

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Ismael Saibari

Lini depan:

Nathanael Brown, Lennart Karl, Luis Diaz

Kompany mencadangkan para penyerangnya, Kane dan Olise, sebagai bagian dari proses rotasi, karena tim asal Bavaria itu bersiap menghadapi tamunya Bodo/Glimt asal Norwegia, Kamis mendatang di Stadion Allianz Arena di Munich, dalam pekan pembuka Liga Champions Eropa.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



