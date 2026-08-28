Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, mengumumkan susunan pemain utamanya untuk menghadapi Stuttgart, Jumat hari ini, dalam laga pembuka Liga Jerman "Bundesliga".

Seperti yang terjadi pada pertandingan pertama tim Bavaria musim ini, melawan Borussia Dortmund di ajang Piala Super Jerman, Kompany kembali menempatkan pemain barunya asal Maroko, Ismael Saibari, di bangku cadangan, sementara ia memainkan Nathanael Brown di posisi gelandang serang, meski pada dasarnya ia seorang bek.

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Saibari tiba di Munich musim panas ini, setelah tampil gemilang bersama Eindhoven asal Belanda dan timnas Maroko.

Berikut susunan pemain raksasa Bavaria tersebut:

Penjaga gawang: Manuel Neuer

Lini pertahanan: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.

Lini tengah: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathanael Brown.

Lini depan: Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane.

Bayern Munich, juara bertahan Bundesliga, telah membuka musim baru dengan kemenangan atas Dortmund (2-1), di ajang Piala Super Jerman yang berlangsung di Stadion "Signal Iduna Park", Sabtu lalu.

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