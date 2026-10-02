Situs "Transfermarkt", yang mengkhususkan diri pada nilai pasar para pemain, mengungkap daftar 10 bintang termahal di Liga Jerman, setelah pembaruan nilai pasar untuk bulan Oktober.

Bayern Munich mendominasi daftar tersebut dengan delapan pemain, berbanding hanya dua pemain dari Borussia Dortmund.

Winger Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, memuncaki daftar dengan nilai pasar mencapai 180 juta euro, setelah kenaikan sebesar 10 juta euro pada pembaruan terakhir.

Dengan demikian, Olise unggul dengan selisih 90 juta euro atas pemilik posisi kedua, rekan setimnya Aleksandar Pavlovic, yang nilainya bertahan di angka 90 juta euro.

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Jamal Musiala menempati posisi ketiga dengan nilai 80 juta euro, setelah nilainya turun sebesar 20 juta euro, menjadikannya satu-satunya pemain dalam daftar yang nilainya menurun pada pembaruan kali ini, yaitu setelah cederanya baru-baru ini.

Bek Prancis Dayot Upamecano berada di posisi keempat dengan nilai 75 juta euro, lalu pemain Kolombia Luis Diaz di posisi kelima dengan nilai 70 juta euro, dan nilai keduanya tidak berubah.

Felix Nmecha, gelandang Borussia Dortmund, menduduki posisi keenam dengan nilai 65 juta euro, setelah nilainya naik sebesar 10 juta euro, menjadikannya pemain termahal dalam daftar dari luar Bayern Munich.

Lennart Karl dan pemain Inggris Harry Kane, duo Bayern Munich, berbagi posisi ketujuh dengan nilai 60 juta euro untuk masing-masing. Sementara Ismael Saibari, pemain Bayern, dan Nico Schlotterbeck, bek Dortmund, berbagi posisi kesembilan dengan nilai 55 juta euro untuk masing-masing.

Daftar lengkap 10 pemain termahal di Bundesliga (Oktober):

Michael Olise (Bayern Munich): 180 juta euro (+10) Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich): 90 juta euro Jamal Musiala (Bayern Munich): 80 juta euro (−20) Dayot Upamecano (Bayern Munich): 75 juta euro Luis Diaz (Bayern Munich): 70 juta euro Felix Nmecha (Borussia Dortmund): 65 juta euro (+10) Lennart Karl (Bayern Munich): 60 juta euro Harry Kane (Bayern Munich): 60 juta euro Ismael Saibari (Bayern Munich): 55 juta euro Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): 55 juta euro



