Bayern Munich menetapkan sikapnya terkait kemungkinan mendatangkan pemain baru pada musim panas ini untuk menggantikan bintangnya, Jamal Musiala, yang menderita gangguan saraf, menurut sebuah laporan media.

Menurut jurnalis Jerman dari jaringan "Sky", Florian Plettenberg, Bayern terus memberikan dukungan penuh kepada Musiala dan tidak berniat bergerak di bursa transfer untuk menggantikannya, mengingat tim memiliki beberapa opsi untuk mengisi posisi gelandang serang, terutama Lennart Karl, Ismaïl El Siba, dan Serge Gnabry.

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Musiala sebelumnya sempat absen sekitar 6 bulan setelah mengalami patah tulang fibula dan dislokasi pergelangan kaki, sebelum akhirnya kembali bermain bersama Bayern pada paruh kedua musim lalu, lalu menjalani laga-laga Piala Dunia 2026 bersama timnas Jerman.

Pada hari Rabu ini, Musiala mengumumkan bahwa dirinya menjalani pemantauan medis setelah mengalami dua kali insiden terjatuh di dalam lapangan dalam kurun 3 hari.

Pemain internasional Jerman itu menyebutkan bahwa para dokter mendiagnosis kondisinya sebagai gangguan saraf sementara yang dapat disembuhkan, dan bahwa tidak ada risiko kesehatan serius yang mengancamnya.

Musiala terjatuh tanpa adanya benturan saat tim asal Bavaria itu menang dalam laga persahabatan atas Leipzig (3-1) pada Sabtu lalu, hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ketiga, sebelum hal serupa terulang saat Bayern menang atas Heidenheim (4-2) kemarin Selasa.

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