Bintang Maroko Ismael Saibari, pemain baru Bayern Munich, berbicara tentang kesan pertamanya setelah bergabung dengan klub Bavaria itu, dan mengungkap hal yang paling mengejutkannya selama minggu-minggu pertamanya di Jerman.

Mengenai perubahan pandangannya terhadap Bayern Munich setelah tiba di klub, Saibari mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran resmi Bundesliga berbahasa Inggris "Bundesliga EN": "Pandangan yang umum adalah bahwa (Bayern) merupakan salah satu klub terbesar di dunia".

Ia melanjutkan: "Namun ketika kamu menjadi bagian darinya, kamu melihat betapa besarnya klub ini sesungguhnya. Ini bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan, karena segala sesuatu di sini berada pada level tertinggi, mulai dari detail terkecil hingga yang terbesar. Saya sudah menduga klub ini besar, tetapi ternyata lebih besar dari yang saya kira".

Baca Juga

Video: Wasit Barcelona dan Bilbao menunjukkan kekagumannya pada kumis Raphinha!

Video: Suporter Barcelona bergejolak di Camp Nou terkait insiden Elche

Mengenai minggu-minggu pertamanya dan hal yang mengejutkannya dalam kehidupan barunya, Saibari mengatakan: "Semua orang sangat baik kepada saya. Staf pelatih dan para pemain membantu saya merasa disambut. Saya merasa seperti di rumah sendiri di sini, jadi saya sangat senang".

Mantan bintang PSV Eindhoven asal Belanda itu melanjutkan: "Saya rasa hal yang paling mengejutkan saya adalah kotanya (Munich), karena orang-orang di luar Jerman mengira Jerman itu sangat kelabu dan tidak begitu indah. Tetapi saya benar-benar menyukai Munich sebagai sebuah kota. Saya rasa itulah yang paling mengejutkan saya".

Saibari tampil gemilang bersama Eindhoven pada musim lalu, dan juga menonjol bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana Maroko harus tersingkir di tangan Prancis pada babak perempat final.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".