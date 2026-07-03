Pertandingan antara Aljazair dan Swiss di babak 32 besar Piala Dunia 2026 menandai berlanjutnya salah satu ironi paling aneh dalam sejarah turnamen tersebut, setelah Vladimir Petković gagal menyingkirkan tim nasional negara asalnya, sehingga catatan sejarah tetap kosong dari adanya pelatih yang berhasil mengalahkan tim nasional negaranya sendiri di babak gugur.

Menurut statistik pakar asal Spanyol “Mr. Sheep”, belum pernah ada pelatih—baik yang memiliki kewarganegaraan negara asalnya maupun yang memperolehnya melalui naturalisasi—yang berhasil mengalahkan tim nasional negaranya sendiri di babak gugur Piala Dunia.

Petković, yang lahir di Bosnia, memiliki kewarganegaraan Swiss, dan memimpin timnas Aljazair melawan Swiss, menjadi pelatih keenam yang mencoba mematahkan aturan ini, namun akhirnya kalah dengan skor 2-0.

Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, juga pernah merasakan pahitnya kekalahan ini. Pelatih yang lahir di kota Corbeil-Essonnes dan memegang kewarganegaraan Prancis ini kalah 0-2 dari Les Bleus di semifinal edisi 2022.

Sebelum El-Rakraki dan Petković, daftar ini juga mencakup Joseph Nagi bersama Swedia melawan Hongaria pada tahun 1938, Karl Raban bersama Swiss melawan Austria pada tahun 1954, Valdez Pereira “Didi” bersama Peru melawan Brasil pada tahun 1970, serta Ricardo La Volpe bersama Meksiko melawan Argentina pada tahun 2006.

Pelatih timnas Portugal asal Spanyol, Roberto Martínez, akan menghadapi ujian baru dalam rangkaian yang sama saat bertanding pada Senin mendatang melawan timnas negaranya sendiri, Spanyol, dalam salah satu pertandingan babak 16 besar yang paling sengit di edisi saat ini.

Martínez harus memecahkan kutukan yang telah berlangsung sepanjang sejarah ini, atau ia akan menjadi korban ketujuh.

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