Al-Rajoub Terjebak di Meksiko.. Krisis Masuk ke AS Menghantui Ketua Federasi Palestina

Ketua Federasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, sedang menunggu izin masuk ke Amerika Serikat di ibu kota Meksiko bersama para ketua federasi lain yang diundang untuk menghadiri Piala Dunia 2026.

Hal ini terjadi setelah Rajoub menghadiri pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan pada Kamis kemarin, dan mendapati dirinya termasuk dalam daftar panjang orang-orang yang visanya ditolak atau belum diterbitkan.

Al-Rajoub mengatakan dalam wawancara dengan kantor berita "Associated Press" AS dari Mexico City: "Saya tidak berpikir adil jika hak kehadiran semua pemain sepak bola di dunia disalahgunakan atau dicabut."

Tim nasional Palestina tidak lolos ke turnamen tersebut, namun FIFA biasanya mengundang para ketua asosiasi sepak bola nasional dari semua benua ke Piala Dunia, yang menurutnya merupakan perayaan persatuan dunia setiap empat tahun sekali.

Presiden FIFA Gianni Infantino telah berjanji tahun lalu bahwa "semua orang akan disambut di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk Piala Dunia tahun depan. Kami bekerja sepenuhnya untuk itu."

Namun, kenyataan di lapangan berbeda; Amerika Serikat menolak masuknya delegasi dari beberapa negara, termasuk wasit Somalia dan fotografer Talal Salah yang mendampingi tim Irak, yang ditahan selama lebih dari sepuluh jam sebelum akhirnya dilarang masuk.

Di tengah meningkatnya kritik, Infantino mengatakan bahwa FIFA berusaha mencari solusi tetapi tidak memiliki wewenang atas negara-negara: "Kita harus menghormati bahwa kita bukan raja dunia yang bisa mengendalikan pemerintah dan pasukan polisi," tambahnya, "Kami selalu berusaha mencari solusi – selalu... Kami adalah organisasi olahraga, kami berusaha melakukan yang terbaik dengan sarana yang tersedia bagi kami."

Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan komentar langsung mengenai kasus Rajoub, namun tahun lalu mereka memberlakukan pembatasan baru terhadap pemegang paspor Palestina, termasuk mereka yang pernah bekerja di Otoritas Palestina, dan pada September lalu mereka membatalkan visa Presiden Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Umum PBB.