Ada seorang pemain yang tampaknya memiliki kisah khusus dengan raksasa-raksasa sepak bola Saudi, dan setiap kali ia tampil dalam laga besar Asia, ia meninggalkan jejaknya dengan cara yang menyakitkan. Soufiane Rahimi kembali menulis babak baru dari kisah ini, setelah membawa Al Ain dari Uni Emirat Arab menjatuhkan Al Nassr dengan skor telak 4-0, sekaligus menghidupkan kembali kenangan sebuah malam yang masih membekas dalam ingatan para pendukung Al Hilal.

Rahimi menjadi faktor penghubung dalam dua kemenangan bersejarah Al Ain atas dua raksasa sepak bola Saudi, setelah ia turut andil dalam menjatuhkan Al Hilal dengan skor 4-2 pada leg pertama semifinal Liga Champions Asia Elite musim 2023-2024, sebelum hari ini kembali hadir dengan kuat dalam kemenangan telak yang baru, dan kali ini dengan mengorbankan Al Nassr.

Dalam laga melawan Al Hilal, Rahimi bukan sekadar pemain dalam susunan Al Ain, melainkan menjelma menjadi bintang pertandingan setelah mencetak tiga gol "hat-trick", membawa timnya meraih kemenangan besar dengan skor 4-2, dan menorehkan jejaknya pada salah satu pertandingan Al Ain yang paling terkenal di turnamen Asia.

Beberapa tahun kemudian, Rahimi kembali menemukan dirinya berhadapan dengan klub besar Saudi, tetapi kali ini korbannya adalah Al Nassr, yang tak mampu mengatasi bahaya dan pergerakan penyerang asal Maroko itu, sehingga skenario kemenangan telak terulang, namun dengan wujud yang lebih pahit bagi Al Alami.

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Rahimi tidak hanya turut andil dalam kemenangan Al Ain atas Al Nassr, tetapi terlibat langsung dalam dua gol, setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-72, lalu menciptakan gol keempat yang dicetak Giacomarks pada menit ke-85, menegaskan bahwa dirinya adalah kata kunci pada malam runtuhnya Al Alami.

Dengan demikian, Rahimi menjadi penghubung yang jelas antara dua kemenangan telak Al Ain atas Al Hilal dan Al Nassr, setelah mencetak hat-trick ke gawang Az Za'im, lalu kembali menghadapi Al Alami dengan satu gol dan satu assist, sehingga pemain Maroko itu terus menciptakan kenangan-kenangan menyakitkan bagi raksasa-raksasa sepak bola Saudi di Liga Champions Asia.

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