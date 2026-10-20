Gelandang Belanda milik Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders, mengguncang takhta Al-Hilal di Liga Roshn Arab Saudi dan menempatkan timnya di puncak klasemen lewat gol penentu.

Al-Qadsiah menang atas tuan rumah Al-Taawoun dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di stadion milik Al-Taawoun di Buraidah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Gol tunggal Al-Qadsiah dicetak oleh pemain Belandanya, Tijjani Reijnders, tepatnya pada menit keenam masa tambahan waktu babak kedua, setelah tembakan keras dari dalam kotak penalti.

Kemenangan ini menempatkan Al-Qadsiah di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 25 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati peringkat kedua, namun "Sang Pemimpin" telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Dengan demikian, pertandingan yang dinanti-nanti antara kedua tim pada hari Jumat mendatang kian memanas, ketika Al-Hilal bertandang ke markas Al-Qadsiah, di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd di Dammam, dengan harapan merebut kembali puncak klasemen.

Perlu diketahui bahwa Al-Hilal telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit dibanding Al-Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi, setelah laga mereka melawan Al-Riyadh ditunda, yang semula dijadwalkan berlangsung Jumat lalu, dan kini akan dimainkan pada Desember mendatang.