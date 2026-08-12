Keinginan klub Al-Qadsiah Arab Saudi untuk mengembalikan salah satu putranya membentur kendala syarat finansial, sehingga sebuah transaksi yang tampak menuju penyelesaian dalam beberapa hari terakhir pun terhenti.

Sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi bahwa manajemen klub Al-Qadsiah memutuskan untuk membekukan negosiasinya dengan Khaled Al-Ghannam, sayap tim Al-Ettifaq, setelah gagal mencapai kesepakatan terkait poin-poin pribadi pemain.

Menurut surat kabar tersebut, Al-Qadsiah telah mencapai kesepakatan awal sekitar dua pekan lalu dengan manajemen Al-Ettifaq untuk membeli kontrak sayap internasional itu pada periode bursa transfer musim panas saat ini, sebelum memasuki tahap negosiasi dengan pemain berusia 25 tahun tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen klub Al-Qadsiah menggambarkan tuntutan finansial Al-Ghannam sebagai hal yang "mustahil dipenuhi", yang mendorong mereka mengambil keputusan untuk menghentikan pembicaraan dan mengesampingkan untuk sementara ini gagasan mengembalikan pemain yang telah meninggalkan skuad mereka menuju Al-Nassr enam tahun lalu.

Kandasnya negosiasi Al-Qadsiah ini datang di saat minat klub Al-Ittihad terhadap jasa sang pemain terus berlanjut, di mana "Arriyadiyah" pada hari Minggu mengisyaratkan kembalinya pihak Al-Ittihad ke meja perundingan dengan Al-Ettifaq setelah terhenti selama beberapa pekan.

Negosiasi antara Al-Ittihad dan Al-Ettifaq sempat mencapai tahap lanjutan bulan lalu sebelum klub asal Jeddah itu memutuskan untuk menghentikannya sementara, lalu kembali lagi untuk mencoba merampungkan transaksi tersebut.

Di sisi lain, klub Al-Ettifaq tidak keberatan menjual sisa kontrak Al-Ghannam yang berlaku hingga musim panas 2028, dalam upaya menyediakan likuiditas finansial yang membantu mereka mengikat kontrak-kontrak baru sebelum bursa transfer ditutup.

Perlu diingat bahwa Al-Ghannam pindah dari Al-Qadsiah ke Al-Nassr pada awal tahun 2020, kemudian menjalani pengalaman peminjaman bersama Al-Fateh hingga akhir musim 2022-2023, sebelum kembali ke Al-Nassr selama enam bulan, lalu dari sana ke Al-Ettifaq pada awal 2024, yang meminjamkannya pada musim dua tahun lalu ke Al-Hilal.

Sayap internasional itu menampilkan musim yang mencolok pada edisi terakhir Liga Roshn, di mana ia tampil di 32 pertandingan dari total 34, mencetak 13 gol dan memberikan 7 assist, sebelum kemudian bergabung dengan daftar timnas Arab Saudi.