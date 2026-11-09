Al-Qadsiah menembus daftar klub besar: nominasi Saudi untuk penghargaan dunia di bursa transfer

Klub Al-Qadsiah mencatatkan kehadiran Arab Saudi yang mencolok di panggung sepak bola dunia, setelah masuk dalam daftar nominasi penghargaan tim terbaik dalam merekrut pemain untuk tahun 2026, yang dipersembahkan oleh platform "Transfer Room", sehingga menjadi klub Arab Saudi pertama yang bersaing memperebutkan penghargaan ini sejak peluncurannya.

Pengumuman nominasi tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang digelar platform itu di ibu kota Portugal, Lisbon, bertepatan dengan tercapainya jumlah transaksi yang dirampungkan melalui pasar digitalnya hingga mencapai 10 ribu transaksi, sebuah tonggak yang mencerminkan perluasan aktivitasnya di dalam industri sepak bola dan sektor transfer.

Bersaing dengan klub-klub Eropa dan dunia

Daftar nominasi penghargaan "Tim Perekrutan Pemain Terbaik Tahun Ini" mencakup 10 klub dari berbagai benua, dipimpin oleh Al-Qadsiah dari Arab Saudi, bersama Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Stuttgart, Club Brugge, dan Sunderland, selain Flamengo, Orlando City, Viking, dan Dinamo Zagreb.

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Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 12.00 ALQ

Nominasi ini menempatkan klub Arab Saudi tersebut dalam persaingan dengan institusi-institusi sepak bola yang memiliki pengalaman beragam dalam menemukan bakat dan membangun skuad, sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja yang terkait dengan urusan perekrutan, yang tidak terbatas pada mendatangkan nama-nama besar, melainkan juga mencakup pemilihan pemain sesuai kebutuhan teknis dan rencana olahraga jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi.

Penghargaan yang merayakan industri sepak bola

"Transfer Room" menyelenggarakan edisi perdana penghargaannya untuk mengapresiasi keunggulan di berbagai bidang dalam industri sepak bola, meliputi agensi pemain terbaik, tim pengelolaan pinjaman, tim perekrutan, kecerdasan dan inovasi, selain penghargaan pemimpin tahun ini.

Malam penganugerahan direncanakan berlangsung pada hari Senin di kota Estoril, Portugal, dengan daftar akhir dan para pemenang ditentukan melalui pemungutan suara para pekerja dan pakar di sektor sepak bola, sehingga memberikan karakter profesional pada penghargaan ini yang terkait dengan pandangan para spesialis di pasar transfer.

Platform "Transfer Room" didirikan pada tahun 2016 sebagai pasar digital yang menghubungkan klub dengan agen pemain, serta menyediakan perangkat untuk mencari bakat, memasarkannya, dan berkomunikasi mengenai transaksi transfer dan pinjaman. Jaringannya mencakup lebih dari 800 klub di lebih dari 130 liga di seluruh dunia, yang menjadikan nominasi Al-Qadsiah sebagai langkah mencolok dalam perjalanan kehadiran klub-klub Arab Saudi di dalam sistem ini.