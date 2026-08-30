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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Al-Qadsiah mendekati kesepakatan untuk merekrut talenta Manchester City

Al Qadsiah
Manchester City
Saudi Pro League
M. Sangare
Arab Saudi
Inggris
Prancis

Kesepakatan yang dinantikan

Al Qadsiah Arab Saudi terus melanjutkan pergerakan musim panasnya, dan kini sangat dekat untuk mengumumkan kesepakatan dengan salah satu talenta Manchester City selama bursa transfer yang tengah berlangsung, dalam sebuah transaksi baru yang bertujuan memperkuat skuad tim dengan elemen muda yang datang dari salah satu klub terbesar Inggris.

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Menurut jurnalis Inggris tepercaya Ben Jacobs, Al Qadsiah bersiap untuk merampungkan kesepakatan dengan pemain asal Mali Mahamadou Sangare, talenta Manchester City, setelah kedua klub mencapai kesepakatan awal terkait transaksi tersebut.

Jacobs menjelaskan bahwa kesepakatan antara Al Qadsiah dan Manchester City menetapkan kepindahan Sangare dengan nilai sekitar satu juta dolar, dalam langkah yang merupakan transaksi berbiaya rendah bagi klub Arab Saudi tersebut sekaligus mendatangkan talenta yang berasal dari akademi salah satu klub Eropa paling terkemuka.

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Pihak-pihak terkait diperkirakan akan menyelesaikan prosedur akhir selama periode mendatang, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi kepindahan pemain tersebut ke Al Qadsiah, sehingga klub akan melanjutkan kebijakannya dalam memperkuat tim dengan elemen-elemen muda di samping nama-nama berpengalaman.

Transaksi ini datang dalam kerangka pergerakan Al Qadsiah untuk membentuk skuad yang lebih variatif, yang memadukan pengalaman dengan elemen-elemen menjanjikan, terlebih karena mendatangkan talenta muda dari klub-klub besar Eropa dapat memberi tim opsi masa depan yang penting baik dari sisi teknis maupun investasi.

Dengan merampungkan transaksi penyerang berusia 19 tahun ini, Al Qadsiah semakin dekat untuk menambahkan talenta baru dari Manchester City ke dalam proyeknya, sambil menantikan pengumuman resmi transaksi tersebut dalam beberapa hari mendatang, sehingga pemain asal Mali itu akan memulai babak baru dalam kariernya di lapangan-lapangan Arab Saudi.

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