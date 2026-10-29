Al-Qadsiah kerahkan kekuatan penuh, Al-Riyadh andalkan Trezeguet

Semua mata malam ini tertuju pada laga yang dinanti antara Al-Qadsiah menghadapi Al-Riyadh, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Al-Qadsiah memasuki laga ini dengan dipersenjatai jajaran bintang internasional dan lokal untuk mencari tiga poin yang akan mengokohkan posisinya dalam persaingan papan atas, sementara Al-Riyadh bertumpu pada organisasi pertahanannya dan kekuatan para pemain profesionalnya untuk mencuri kejutan dari jantung stadion Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah Kerahkan Kekuatan Penuh di Bawah Komando Casteels

Sang pelatih turun dengan formasi menyerang yang dipimpin oleh kiper internasional Belgia Koen Casteels sebagai kapten tim:

Penjaga gawang: Koen Casteels.

Pertahanan: Mohammed Abu Al-Shamat - Gaston Alvarez - Jihad Dhikri - Mohammed Al-Shahrani.

Lini tengah: Nacho Fernandez Vaigel - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.

Lini serang: Julian Quinones - Abdullah Al-Salem.

Bangku cadangan: Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sangare, Al-Sayahi, Al-Olaywah, Sani.

Al-Riyadh Bertumpu pada Burian dan Trezeguet

Di sisi lain, pelatih asal Argentina Mauricio Dolak mengumumkan formasi berimbang yang dipimpin oleh kiper gaek Burian, dan bintang Mesir Mahmoud Trezeguet di lini serang:

Penjaga gawang: Milan Borjan.

Pertahanan: Ahmed Asiri - Awad Dahal - Dino Abascal - Khaled Mujrashi.

Lini tengah: Qasem Lajami - Victor - Seko Keita - Fahad Al-Rashidi.

Lini serang: Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trezeguet.

Bangku cadangan: Jan Betik, Sulaiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Mousa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Amam Bahri.