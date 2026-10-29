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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Al-Qadsiah kerahkan kekuatan penuh, Al-Riyadh andalkan Trezeguet

Al Qadsiah
Al Riyadh vs Al Qadsiah
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Arab Saudi
Mesir

Bentrokan Kekuatan dan Ambisi

Semua mata malam ini tertuju pada laga yang dinanti antara Al-Qadsiah menghadapi Al-Riyadh, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Al-Qadsiah memasuki laga ini dengan dipersenjatai jajaran bintang internasional dan lokal untuk mencari tiga poin yang akan mengokohkan posisinya dalam persaingan papan atas, sementara Al-Riyadh bertumpu pada organisasi pertahanannya dan kekuatan para pemain profesionalnya untuk mencuri kejutan dari jantung stadion Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah Kerahkan Kekuatan Penuh di Bawah Komando Casteels

Sang pelatih turun dengan formasi menyerang yang dipimpin oleh kiper internasional Belgia Koen Casteels sebagai kapten tim:

Penjaga gawang: Koen Casteels.

Pertandingan berikutnya
ALG

ALG

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALQ

ALQ

ALF

ALF

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALR

ALR

Pertahanan: Mohammed Abu Al-Shamat - Gaston Alvarez - Jihad Dhikri - Mohammed Al-Shahrani.

Lini tengah: Nacho Fernandez Vaigel - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.

Lini serang: Julian Quinones - Abdullah Al-Salem.

Bangku cadangan: Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sangare, Al-Sayahi, Al-Olaywah, Sani.

Al-Riyadh Bertumpu pada Burian dan Trezeguet

Di sisi lain, pelatih asal Argentina Mauricio Dolak mengumumkan formasi berimbang yang dipimpin oleh kiper gaek Burian, dan bintang Mesir Mahmoud Trezeguet di lini serang:

Penjaga gawang: Milan Borjan.

Pertahanan: Ahmed Asiri - Awad Dahal - Dino Abascal - Khaled Mujrashi.

Lini tengah: Qasem Lajami - Victor - Seko Keita - Fahad Al-Rashidi.

Lini serang: Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trezeguet.

Bangku cadangan: Jan Betik, Sulaiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Mousa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Amam Bahri.

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