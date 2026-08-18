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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al-Qadsiah kembali ke jajaran elite Asia: bentrokan Teluk dan ujian Uzbekistan di Liga Elite

AFC Champions League Elite
Al Ahli
Al Hilal
Al Ittihad
Al Qadsiah
Arab Saudi

Perjalanan Al-Qadsiah Arab Saudi di fase liga Liga Champions Asia Elite 2026-2027

Dalam kembalinya yang telah lama dinantikan ke panggung turnamen benua besar, klub Al-Qadsiah Saudi menjalani perjalanan yang penuh tantangan pada fase liga Liga Champions Asia Elite, di mana hasil undian menempatkannya di jalur yang tidak mengenal pertandingan mudah.

Sang Ksatria dari Timur memulai perjalanannya dengan pertandingan berat di kandang sendiri melawan Al-Sadd Qatar, salah satu klub paling bersejarah di benua ini, sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab untuk menghadapi Al-Ain dalam duel puncak Teluk yang datang lebih awal dan akan menguji ambisi tim yang kembali dengan kekuatan penuh.

Setelah itu, Al-Qadsiah menjamu Neftchi Uzbekistan dalam pertandingan yang mengusung nuansa mazhab sepak bola yang berbeda, kemudian bertandang menghadapi Shabab Al-Ahli Uni Emirat Arab di luar kandang, dalam perjalanan Teluk yang baru.

Tantangan terus berlanjut dengan pertandingan melawan Al-Wasl Uni Emirat Arab di kandang Al-Qadsiah, sebelum menjadi tamu Al-Gharafa Qatar di Doha, lalu menjamu Al-Shamal Qatar dalam laga yang secara teori tampak dapat dijangkau namun menentukan dalam perhitungan lolos ke babak berikutnya, dengan tim menutup fase liga melalui perjalanan berat ke Tashkent untuk menghadapi Pakhtakor Uzbekistan, dalam penutup yang bisa menentukan nasib menembus babak gugur.

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