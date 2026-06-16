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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Owais tentang penampilannya yang gemilang: Pemain Saudi ini bermimpi dan mewujudkannya

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
M. Al Owais
Saudi Arabia vs Uruguay
Uruguay
Spanyol
Arab Saudi
AS
Uruguay

Komentar pertama dari kiper tim nasional

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa timnya tampil gemilang saat menghadapi Uruguay, sambil menjelaskan bahwa pertandingan-pertandingan mendatang akan menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Timnas Saudi sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Uruguay dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026, di mana Al-Owais tampil gemilang dengan menggagalkan 9 upaya tembakan, termasuk 4 di dalam kotak penalti.

Al-Owais mengatakan dalam wawancara televisi: "Kami telah menampilkan pertandingan yang hebat melawan Uruguay, dan kami berharap untuk menang, tetapi hasil imbang bukanlah hal yang buruk, dan kami akan berusaha memperbaiki kesalahan dalam dua pertandingan mendatang."

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Dia menambahkan: "Timnas Saudi menunjukkan karakter yang kuat, dan menciptakan banyak peluang, sementara lawan baru tampil di babak kedua."

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Mengenai penampilannya yang gemilang, Al-Owais berkata: "Ini berkat rekan-rekan saya, karena pemain Saudi bermimpi dan mewujudkannya, dan kami tidak takut pada apa pun serta berusaha memberikan yang terbaik."

Dia menyimpulkan: "Wajar jika ada kesalahan di pertandingan pertama, dan seiring berjalannya kompetisi, performa kami akan meningkat."

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