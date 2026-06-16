Al-Owais tentang penampilannya yang gemilang: Pemain Saudi ini bermimpi dan mewujudkannya

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa timnya tampil gemilang saat menghadapi Uruguay, sambil menjelaskan bahwa pertandingan-pertandingan mendatang akan menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Timnas Saudi sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Uruguay dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026, di mana Al-Owais tampil gemilang dengan menggagalkan 9 upaya tembakan, termasuk 4 di dalam kotak penalti.

Al-Owais mengatakan dalam wawancara televisi: "Kami telah menampilkan pertandingan yang hebat melawan Uruguay, dan kami berharap untuk menang, tetapi hasil imbang bukanlah hal yang buruk, dan kami akan berusaha memperbaiki kesalahan dalam dua pertandingan mendatang."

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Dia menambahkan: "Timnas Saudi menunjukkan karakter yang kuat, dan menciptakan banyak peluang, sementara lawan baru tampil di babak kedua."

Mengenai penampilannya yang gemilang, Al-Owais berkata: "Ini berkat rekan-rekan saya, karena pemain Saudi bermimpi dan mewujudkannya, dan kami tidak takut pada apa pun serta berusaha memberikan yang terbaik."

Dia menyimpulkan: "Wajar jika ada kesalahan di pertandingan pertama, dan seiring berjalannya kompetisi, performa kami akan meningkat."