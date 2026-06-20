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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
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Al-Owais menimbulkan kekhawatiran... Apakah ia akan absen dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol?

M. Al Owais
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Arab Saudi
Spanyol
AS

Al-Akhdar berupaya menghadapi El Matador dengan kekuatan penuh

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menimbulkan kepanikan di dalam skuad "Al-Akhdar" beberapa jam menjelang pertandingan melawan Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam putaran kedua Piala Dunia 2026.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa Al-Owais mengalami cedera yang dialaminya pada menit-menit akhir pertandingan melawan Uruguay di babak pertama yang berakhir imbang (1-1).

Dalam sesi latihan terakhir timnas Saudi, Muhammad Al-Owais tidak ikut serta pada bagian akhir latihan, dan tetap berada di bangku cadangan bersama beberapa anggota staf pelatih.

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Kehadiran Al-Owais sempat menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan, sebelum semua media yang hadir di sesi latihan tersebut memastikan bahwa sang pemain dalam kondisi baik dan siap sepenuhnya untuk menghadapi Spanyol.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Al-Owais menjadi bintang utama dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay, setelah berhasil menggagalkan 9 upaya tembakan, termasuk 4 di dalam kotak penalti, sehingga ia meraih penilaian tertinggi di antara semua pemain.


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