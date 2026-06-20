Al-Owais menimbulkan kekhawatiran... Apakah ia akan absen dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol?

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menimbulkan kepanikan di dalam skuad "Al-Akhdar" beberapa jam menjelang pertandingan melawan Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam putaran kedua Piala Dunia 2026.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa Al-Owais mengalami cedera yang dialaminya pada menit-menit akhir pertandingan melawan Uruguay di babak pertama yang berakhir imbang (1-1).

Dalam sesi latihan terakhir timnas Saudi, Muhammad Al-Owais tidak ikut serta pada bagian akhir latihan, dan tetap berada di bangku cadangan bersama beberapa anggota staf pelatih.

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Kehadiran Al-Owais sempat menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan, sebelum semua media yang hadir di sesi latihan tersebut memastikan bahwa sang pemain dalam kondisi baik dan siap sepenuhnya untuk menghadapi Spanyol.

Al-Owais menjadi bintang utama dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay, setelah berhasil menggagalkan 9 upaya tembakan, termasuk 4 di dalam kotak penalti, sehingga ia meraih penilaian tertinggi di antara semua pemain.



