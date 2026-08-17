Al-Owais bersuara lantang: Target kami di Al-Hilal adalah meraih Piala Dunia Antarklub

Kiper Al Hilal dan timnas Arab Saudi, Mohammed Al-Owais, mengungkap ambisi "Sang Pemimpin" sepanjang musim ini, sekaligus menegaskan bahwa bermain dengan seragam tim tersebut adalah mimpi bagi setiap pemain, mengingat banyaknya kompetisi yang dijalani klub baik di level domestik, kontinental, maupun internasional.

Al-Owais tampil dalam kemenangan Al Hilal atas Al Raed dengan skor 2-0, Senin malam, dalam laga babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, sehingga tim melanjutkan perjalanannya di turnamen tersebut, sementara sang kiper Arab Saudi mendapat kesempatan baru untuk tampil bersama "Sang Pemimpin".

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Al-Owais mengatakan dalam pernyataan melalui jaringan "Thmanyah" usai laga: "Al Hilal menjalani sekitar 60 pertandingan dalam semusim, sedangkan jika Anda bermain bersama klub lain mungkin hanya menjalani sekitar 30 pertandingan. Karena itu, bahkan jika Anda menjadi kiper kedua di Al Hilal, Anda mungkin bisa mendapatkan 20 atau 25 pertandingan, dan itu adalah rata-rata yang sangat wajar."

Kiper Al Hilal itu menjelaskan bahwa tekanan pertandingan dan perubahan jadwal kompetisi sepanjang musim ini memberinya peluang lebih besar untuk tampil, seraya menambahkan: "Dengan padatnya jadwal pertandingan dan perbedaan penjadwalan musim ini, peluang saya untuk tampil menjadi lebih besar, dan saya rasa Al Hilal adalah panggung terbesar bagi pemain Arab Saudi maupun asing di Asia dan dunia."

Al-Owais menaikkan standar ambisi terkait target Al Hilal, dengan menegaskan bahwa tim tidak sekadar bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental, ia berkata: "Al Hilal tidak hanya mewakili dirinya sendiri di level domestik, ia hadir di Piala Dunia Antarklub dan ajang-ajang internasional. Saya rasa ambisi Al Hilal saat ini adalah meraih Piala Dunia Antarklub, dan target itu bisa dicapai."

Kiper Arab Saudi itu menambahkan: "Peluang saya besar musim ini, dan saya punya ruang untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup. Insya Allah saya akan hadir di setiap menit yang saya jalani, sampai saya menyiapkan diri untuk ajang-ajang internasional bersama timnas Arab Saudi, terutama dengan banyaknya keikutsertaan yang dinantikan tahun ini."

Al-Owais menutup pernyataannya dengan menegaskan posisi besar yang dimiliki Al Hilal, seraya berkata: "Klub ini adalah panggung terbesar yang bisa dibela oleh pemain Arab Saudi maupun asing," sebuah pesan yang mencerminkan sejauh mana ia menghargai nilai tim dan ambisi besarnya pada periode mendatang.