Bagikan Ikuti GOAL di Google

Joao Felix tampaknya akan bertahan lama di Arab Saudi setelah Al-Nassr mengambil langkah untuk mengaktifkan perpanjangan kontraknya. Meski terus dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Barcelona, pemain timnas Portugal itu dilaporkan telah menyetujui untuk tetap berada di Riyadh hingga 2029.

Iklan

Komitmen terhadap proyek di Arab Saudi

Al-Nassr bergerak tegas untuk mengamankan masa depan jangka panjang Felix dengan memberi tahu sang penyerang tentang keputusan mereka memperpanjang masa baktinya di Liga Pro Saudi hingga 2029. Dalam pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini antara manajemen olahraga klub dan sang pemain, klub asal Riyadh itu menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjualnya ataupun membatalkan klausul perpanjangan dalam kontraknya saat ini. Perkembangan ini menyusul maraknya spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karier pemain berusia 27 tahun tersebut.

Menurut Arriyadiyah, mantan pemain Atletico Madrid itu dilaporkan menyambut baik proposal tersebut dan mengungkapkan bahwa ia sangat puas dengan kehidupannya di Arab Saudi. Felix menyebut lingkungan positif di Al-Nassr sebagai alasan utama kebangkitan performanya, yang baru-baru ini membuatnya kembali masuk susunan pemain inti timnas Portugal. Kenyamanannya di Riyadh dan hubungan baiknya dengan jajaran petinggi klub berperan penting dalam negosiasi singkat yang kini membuka jalan baginya untuk terus bermain di Timur Tengah. Berdasarkan kesepakatan baru ini, pendapatan tahunan Felix akan naik signifikan menjadi sekitar €12 juta. Kontrak tersebut juga mencakup bonus berdasarkan performa yang terkait dengan keberhasilan klub di kompetisi domestik dan kontinental.

Rincian finansial dan pembayaran kepada Chelsea

Perpanjangan kontrak ini juga memicu kewajiban finansial lebih lanjut terkait transfer awalnya dari Liga Primer. Chelsea akan menerima tambahan €20 juta sebagai bagian dari nilai keseluruhan transfer, dengan Al-Nassr dijadwalkan membayar setengah dari jumlah terutang tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Total biaya transfer diperkirakan mencapai €50 juta setelah perpanjangan dua tahun itu dipastikan.

Sebelumnya, terungkap bahwa Al-Nassr memiliki klausul perpanjangan otomatis yang masih bisa dipersoalkan hingga akhir Mei. Namun, dengan mencapai kesepakatan lebih awal bersama sang pemain, klub menghilangkan ketidakpastian menjelang tenggat 1 Juni. Jika klausul itu dibatalkan, total nilai transfer hanya akan mencapai €30 juta, tetapi departemen olahraga klub memprioritaskan mempertahankan pengatur serangan asal Portugal tersebut ketimbang menghemat biaya transfer.

Iklan Iklan

Harapan Barcelona untuk memulangkannya pupus

Bagi Barcelona, perkembangan ini mengakhiri harapan mereka untuk kembali merekrut pemain yang tampil produktif selama masa peminjamannya di Estadi Olimpic Lluis Companys pada musim 2023–24. Felix sebelumnya sempat mengisyaratkan keinginan untuk kembali berlaga di level elite sepakbola Eropa demi bersaing di Liga Champions. Ia bahkan menyebut langkah Joao Cancelo sebagai inspirasi untuk mendapatkan kesempatan kedua di Catalunya.

Topik Terkait

Sang penyerang tidak pernah menyembunyikan ikatan emosionalnya dengan Barcelona, tetapi situasinya saat ini menunjukkan bahwa kepulangan tersebut kini mustahil terwujud dari segi logistik maupun finansial. Dengan Al-Nassr memegang kendali penuh dan sang pemain merasa nyaman di tempatnya saat ini, Barcelona kemungkinan harus mencari opsi lain untuk memperkuat lini kreatif mereka.

Dampak yang memecahkan rekor di Riyadh

Sejak bergabung dengan klub pada Juli 2025, Felix telah menjadi salah satu pemain paling produktif di Liga Pro Saudi. Statistiknya berbicara sendiri: sang penyerang mencatatkan 34 gol dan 28 assist dalam 63 penampilan di semua kompetisi. Penampilan terbarunya terjadi pada Selasa dalam laga Liga Champions Asia Elite melawan klub Qatar Al-Sadd. Di laga itu, ia kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap tak tergantikan dalam skema taktik tim.

Iklan

Musim debutnya pada 2025–26 menjadi momen yang sangat bersejarah ketika ia membantu Al-Nassr meraih gelar Liga Pro Saudi. Felix menjadi motor kreativitas tim dan menutup musim sebagai penyumbang assist terbanyak di liga dengan 13 umpan yang berbuah gol.