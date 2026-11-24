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Sebuah raksasa Italia terlibat persaingan dengan Barcelona untuk merekrut pemain asal Portugal, Joao Felix, bintang klub Arab Saudi Al Nassr, dalam waktu dekat.

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Sebelumnya, sejumlah laporan media mengungkap keinginan Barcelona untuk merekrut Joao Felix pada bursa transfer musim panas mendatang, terlebih kontraknya saat ini bersama Al Nassr akan berakhir pada akhir musim ini.

Menurut media Inggris Daily Sports, yang mengutip Corriere dello Sport asal Italia, Napoli sangat berminat merekrut bintang asal Portugal itu dalam waktu dekat.

Media tersebut menjelaskan bahwa Al Nassr tidak keberatan melepas Joao Felix, tetapi mensyaratkan dana sebesar 45 juta euro, jumlah yang sangat besar bagi klub Italia tersebut.

Pemain berusia 27 tahun itu memiliki pengalaman singkat di Serie A bersama Milan pada paruh kedua musim 2024-2025, tetapi hanya mencetak 3 gol dan memberikan satu assist dalam 21 pertandingan.

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Napoli menjadi peminat terbaru Joao Felix setelah Barcelona, selain sejumlah klub Liga Primer Inggris seperti Tottenham Hotspur dan Chelsea.

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Menurut laporan media, Chelsea dapat memulangkan Joao Felix pada bursa transfer musim panas mendatang tanpa biaya, tetapi hal itu bergantung pada keputusan manajemen Al Nassr.

Al Nassr berhasil merekrut Joao Felix dari Chelsea pada bursa transfer musim panas dua edisi silam, dalam transaksi senilai 30 juta euro menurut laporan media.

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Menurut harian Arab Saudi Al Riyadiyah sebelumnya, kontrak yang ditandatangani pada musim panas 2025 memuat perpanjangan otomatis selama dua musim, kecuali Al Nassr secara tegas menyatakan keinginannya untuk melepas sang pemain .

Jika Joao Felix bertahan bersama tim Arab Saudi tersebut, ada biaya tambahan sebesar 20 juta euro yang harus dibayarkan kepada Chelsea.

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Sebaliknya, jika Al Nassr mengaktifkan klausul keluar dalam tenggat yang ditetapkan, yakni hingga 1 Juni mendatang, biaya transaksi akan turun menjadi 30 juta euro dan sang pemain otomatis kembali ke klub London tersebut.

Aspek paling mengejutkan dari kesepakatan ini adalah Al Nassr dapat melepas opsi dua tahun tambahan tanpa harus membayar denda atau kompensasi finansial apa pun.

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Dalam skenario tersebut, Joao Felix akan kembali ke Chelsea, klub yang masih terikat kontrak dengannya hingga 2031.

Namun, keputusan itu tidak sepenuhnya berada di tangan klub Arab Saudi tersebut. Menurut Al Riyadiyah, pengaktifan klausul keluar juga memerlukan persetujuan sang pemain.

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Demikian pula, jika Joao Felix ingin meninggalkan Arab Saudi atas inisiatif pribadi, ia harus mendapatkan persetujuan Al Nassr.

Al Nassr sendiri sudah mulai berupaya mempertahankan pemain asal Portugal itu dan menyatakan kesiapan untuk memperbaiki persyaratan finansialnya.

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Gaji tahunannya dijadwalkan naik dari 10 juta euro menjadi 12,5 juta euro selama dua musim tambahan tersebut, disertai sejumlah keuntungan lainnya.

Joao Felix tiba di Al Nassr pada Juli 2025 dan menjadi salah satu elemen penting tim. Kini, masa depannya bergantung pada keputusan yang harus diambil sebelum 1 Juni mendatang.

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Apabila klub Arab Saudi itu tidak menggunakan haknya untuk mengakhiri kesepakatan, perpanjangan kontrak akan aktif secara otomatis dan Chelsea akan menerima tambahan 20 juta euro.

Joao Felix telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Eropa setelah periode sukses di Arab Saudi, tempat ia menemukan kembali performa terbaik dan sentuhannya di lapangan.

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Mimpinya adalah kembali ke Barcelona, meski syarat-syarat kontrak yang terkait dengan transfernya membuat setiap kepindahan menjadi rumit. Keputusan tetap berada di tangan Al Nassr dan Chelsea.