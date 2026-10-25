Al Nassr menyiapkan kejutan besar untuk Joao Felix

Klub Al Nassr Arab Saudi berencana memperpanjang kontrak bintang tim utama sepak bolanya, pemain asal Portugal Joao Felix, selama dua musim tambahan, disertai peningkatan gaji tahunannya dan penambahan sejumlah keistimewaan baru pada kontraknya, menurut laporan surat kabar "Al Riyadiah".

Berdasarkan sumber yang sama, Al Nassr berencana menaikkan gaji Felix dari 10 juta euro menjadi 12,5 juta euro, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan klub untuk mempertahankan jasa pemain Portugal itu, yang merupakan salah satu elemen penting dalam proyek tim.

Kontrak baru tersebut diperkirakan akan mencakup sejumlah keistimewaan tambahan, selain kenaikan finansial, meski rinciannya belum diungkapkan hingga saat ini.

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Langkah Al Nassr ini merupakan bagian dari upayanya untuk mempertahankan pilar-pilar utamanya, serta menjamin keberlanjutan elemen-elemen yang mampu menghadirkan perbedaan, seiring ambisi tim untuk bersaing memperebutkan gelar pada musim-musim mendatang.

Al Nassr hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi tuntasnya kesepakatan atau penandatanganan kontrak baru, sehingga langkah ini masih berada dalam ranah kabar yang beredar seputar masa depan sang pemain bersama tim.

Joao Felix bergabung dengan Al Nassr Arab Saudi pada awal musim lalu, datang dari klub Inggris Chelsea, dan berhasil kembali ke salah satu versi individu terbaiknya, di mana ia membawa "Al Alami" meraih gelar Liga Roshn.

Hingga saat ini ia telah mencetak 31 gol dan menyumbang 24 assist dalam 59 pertandingan yang ia jalani dengan seragam Al Nassr di berbagai kompetisi lokal maupun kontinental.