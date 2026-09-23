Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, arsitek timnas Arab Saudi, membuat kejutan dengan empat pemain Al Hilal pada laga pembuka Arab Saudi di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Kuwait, hari ini Rabu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada matchday pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Donis mengumumkan susunan pemain inti timnas Arab Saudi, yang didominasi oleh klub Al Nassr dengan kehadiran 4 pemainnya, berbanding 3 pemain dari Al Hilal, ditambah masing-masing satu pemain dari Al Ahli, Al Ittihad, Al Qadsiah, dan Al Shabab.

Kejutan paling mencolok adalah dicadangkannya Mohammed Al Owais demi menempatkan Nawaf Al Aqidi, setelah sebelumnya menjadi kiper utama timnas Arab Saudi pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih asal Yunani itu juga menyingkirkan Hassan Tambakti dari susunan pemain inti, meskipun ia menjadi bek utama Arab Saudi sepanjang periode lalu, dan menurunkan duet Abdulelah Al Amri dan Hassan Kadesh sebagai gantinya.

Donis juga menyingkirkan duet gemilang Al Hilal, Mohammed Maziri dan Sultan Mendash, dari sisi kanan, di mana ia menurunkan Nawaf Boushal sebagai bek dengan Mohammed Abu Al Shamat di depannya sebagai sayap.

Di sisi lain, Abdullah Al Hamdan memimpin lini serang timnas Arab Saudi, bersama Saleh Abu Al Shamat dan Hammam Al Hammami.

Susunan pemain timnas Arab Saudi adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais

Lini belakang: Nawaf Boushal - Abdulelah Al Amri - Hassan Kadesh - Muteb Al Harbi

Lini tengah: Mohammed Abu Al Shamat - Mohammed Kanno - Nasser Al Dawsari - Saleh Abu Al Shamat - Hammam Al Hammami

Lini serang: Abdullah Al Hamdan

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