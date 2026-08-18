Klub Al-Nassr Arab Saudi akan menjalani 8 pertandingan pada fase liga turnamen Liga Champions Elite Asia musim 2026-2027, dengan rincian 4 laga di kandangnya dan empat lainnya di luar kandang, sesuai dengan format baru turnamen.

Edisi 2026-2027 merupakan edisi ke-45 dari turnamen terpenting bagi klub-klub di benua Asia, yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, sekaligus menjadi edisi ketiga sejak nama kompetisi diubah menjadi «Liga Champions Elite Asia».

Musim 2026-2027 menandai babak baru dalam sejarah turnamen, setelah Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan untuk memperluas jumlah klub yang berpartisipasi pada fase liga dari 24 menjadi 32 tim, dengan rincian 16 klub di masing-masing zona Barat dan Timur.

Setiap tim menjalani 8 pertandingan pada fase liga, dengan para pemuncak klasemen lolos ke babak gugur sesuai format baru turnamen.

Hasil undian menempatkan Al-Nassr menghadapi 8 lawan dari zona Barat, di mana ia bertemu 4 klub di kandangnya, sementara menjalani 4 laga di luar kandang, dengan rincian pertandingan sebagai berikut:

Al-Sadd Qatar — di kandang Al-Nassr.

Al-Ain Uni Emirat Arab — di luar kandang Al-Nassr.

Navbahor Uzbekistan — di kandang Al-Nassr.

Shabab Al-Ahli Uni Emirat Arab — di luar kandang Al-Nassr.

Al-Gharafa Qatar — di kandang Al-Nassr.

Al-Wasl Uni Emirat Arab — di luar kandang Al-Nassr.

Pakhtakor Uzbekistan — di luar kandang Al-Nassr.

Al-Shamal Qatar — di kandang Al-Nassr.

Dengan demikian, Al-Nassr memulai perjalanannya pada fase liga dengan laga-laga berat dan beragam menghadapi klub-klub Qatar, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan, demi memastikan tempatnya di babak gugur serta bersaing memperebutkan gelar turnamen benua.