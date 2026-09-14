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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al Nassr berpacu dengan waktu untuk mengamankan pemainnya sebelum terlambat, sementara regulasi keuangan mengintai

Transfers
N. Al-Boushail
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Memulai negosiasi perpanjangan kontrak Bouchel

Dalam langkah antisipatif yang mengungkap keinginan jelas untuk menjaga stabilitas skuadnya, manajemen klub Al Nassr membuka berkas perpanjangan kontrak bek andalannya yang tampil gemilang, Nawaf Boushal, guna menutup jalan bagi skenario apa pun yang bisa membuatnya lepas secara gratis, sekaligus mengamankan keberadaan salah satu kartu paling menguntungkan mereka dalam beberapa musim terakhir.

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Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" mengungkap bahwa manajemen klub ibu kota itu memutuskan untuk bergerak lebih awal sebelum pemain tersebut memasuki periode bebas pada Januari mendatang, yang memberinya kesempatan menandatangani kontrak dengan klub mana pun tanpa harus merujuk ke klub asalnya.

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Al-Ain
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen Al Nassr berniat mempercepat negosiasi dengan pemain tersebut dalam periode mendatang dan tidak menunda berkas ini hingga pekan-pekan terakhir masa kontraknya, sebagai penegasan atas keinginan mereka mempertahankannya di dalam barisan tim.

Disebutkan pula bahwa tantangan terbesar bagi manajemen Al Nassr bukan pada tercapainya kesepakatan dengan Boushal soal rincian kontrak baru, melainkan pada memperoleh persetujuan komite pengawasan finansial untuk mengesahkan perpanjangan tersebut secara resmi.

Ditegaskan bahwa langkah inilah yang menjadi bagian tersulit dalam menuntaskan berkas tersebut, terutama di tengah pengawasan ketat yang dihadapi klub atas kontrak-kontrak baru dan proses perpanjangannya, serta setelah kesulitan yang dihadapi manajemen baru-baru ini dalam berkas perpanjangan kontrak Abdulrahman Ghareeb.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Boushal bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 dari klub Al Fateh setelah membeli sisa masa kontraknya, dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai elemen inti yang tak tergantikan, di mana ia telah tampil dalam 131 pertandingan bersama Al Alami di berbagai kompetisi, mencetak tiga gol dan memberikan 18 assist, menurut jaringan "Transfermarkt" internasional.

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