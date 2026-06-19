Al-Nasr membidik seorang pelatih dari jantung Piala Dunia... Apakah Cristiano yang memimpin negosiasi?

Dalam pertarungan sepak bola yang seru yang mempertemukan ambisi Asia dan Eropa, klub Al-Nassr dari Arab Saudi hampir menyelesaikan kesepakatan besar untuk menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang secara resmi hengkang setelah kontraknya berakhir.

Hal ini terjadi di saat Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) terus melakukan proses seleksi pelatih baru untuk menggantikan Roberto Martínez setelah Piala Dunia 2026.

Jurnalis terkenal Ben Jacobs, yang spesialis dalam berita transfer, mengungkapkan adanya pendekatan resmi dari manajemen Al-Nassr kepada pelatih timnas Portugal saat ini, setelah masa jabatannya berakhir di Piala Dunia 2026.

Jacobus menegaskan, melalui platform “X”, bahwa manajemen “Al-Alamy” berupaya keras meyakinkan Martinez, yang berusia 52 tahun, untuk menandatangani kontrak meskipun pernyataan terbarunya menunjukkan bahwa kembali ke liga Portugal menjadi prioritas utamanya.

Langkah ini muncul setelah pengumuman resmi kepergian pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, dari Al-Nassr seiring berakhirnya kontraknya, sehingga pelatih saat ini dari Cristiano Ronaldo, yang kini bersama Al-Bahri, dipersiapkan untuk pindah ke tim yang dipimpin oleh “El Don”.

Jesus dikenal berkat prestasi gemilangnya, di mana ia membawa "Al-Asfar" meraih gelar Liga Roshen Saudi musim lalu, serta mengantarkan tim tersebut ke final Liga Champions Asia 2 dan Piala Super Saudi.

Roberto Martínez memiliki riwayat karier yang kaya di kancah sepak bola Inggris, di mana ia pernah melatih Swansea City, Wigan Athletic, dan Everton, sebelum mengambil alih kepelatihan tim nasional Belgia dan Portugal.

Dia diperkirakan akan meninggalkan jabatannya bersama “tim nasional Eropa” pada akhir musim panas ini seiring berakhirnya kontraknya, di tengah kabar bahwa ia terbuka untuk kembali ke Liga Premier Inggris.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Portugal saat ini sedang dalam tahap penyaringan calon pengganti Martínez, dan daftar tersebut mencakup nama-nama terkemuka seperti Jorge Jesus, Abel Ferreira, dan Sérgio Conceição, sementara José Mourinho sempat menjadi kandidat kuat sebelum ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid.

Martínez menghadapi tekanan bersama timnasnya di Piala Dunia 2026, di mana tim tersebut memulai perjalanannya dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo. Saat ini, Portugal berada di posisi ketiga di grupnya dengan satu poin, di belakang Kolombia yang memimpin dengan tiga poin, sementara Uzbekistan berada di posisi terbawah tanpa poin.