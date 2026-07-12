Al-Nasr dalam kesulitan... Krisis keuangan yang parah menggerogoti gaji dan menghentikan transfer musim panas!

Klub Al-Nassr dari Arab Saudi sedang menghadapi masa kritis di bidang administrasi dan keuangan saat ini, setelah muncul laporan mengenai adanya krisis likuiditas yang berdampak pada sejumlah urusan penting di dalam klub, baik yang berkaitan dengan tim utama sepak bola maupun aspek administratif lainnya.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, manajemen perusahaan Klub Al-Nassr menghadapi tekanan keuangan yang menyebabkan penundaan beberapa keputusan dan langkah yang seharusnya sudah diselesaikan sebelum dimulainya musim baru.

Krisis ini juga meluas ke masalah gaji, di mana sumber tersebut menjelaskan bahwa sejumlah pemain tim utama menerima gaji bulan Juni dalam jumlah yang kurang, sementara manajemen saat ini sedang berupaya menyediakan sisa dana tersebut dan membayarkannya dalam waktu dekat.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa keterbatasan likuiditas keuangan juga berdampak pada aktivitas klub di bursa transfer, terutama terkait perekrutan pemain asing untuk menggantikan kepergian pemain Kroasia, Marcelo Brozović.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al-Nassr hingga saat ini belum melakukan negosiasi resmi apa pun dengan calon pengganti Brozović, meskipun tim pelatih membutuhkan penguatan di lini tengah, hal ini disebabkan oleh keinginan untuk menunggu gambaran keuangan yang lebih jelas sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam hal ini.

Baca juga.. Giliran Mbappé.. Akankah Yamal menjadi “agen rahasia” dalam tarian terakhir Messi?

Al-Nassr telah mengumumkan pada Senin lalu berakhirnya masa bakti Brozović bersama tim setelah kontraknya habis, sehingga posisi gelandang menjadi salah satu posisi utama yang ingin diperkuat oleh staf pelatih selama bursa transfer musim panas.

Al-Nassr bersiap menghadapi musim baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia, Ang Postecoglou, yang berharap dapat melanjutkan kesuksesan setelah tim ini menjuarai Liga Roshen Saudi musim lalu.

“Al-Alamy” menanti musim yang padat dengan empat ajang besar, termasuk Liga Roshen Saudi, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, Piala Super Saudi, dan Liga Champions Asia Elite, sehingga penyelesaian urusan keuangan dan teknis menjadi prioritas utama sebelum dimulainya kompetisi resmi.