"Al-Nasr" adalah kata kuncinya... Mengapa Gonçalves absen dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha?

Laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya pemain Brasil Matheus Gonçalves, bintang Al-Ahli Jeddah, dalam pertandingan melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha, hari ini Rabu, di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang memimpin tim Al-Ahli Jeddah, memutuskan untuk mencoret Gonçalves dari daftar pemain, meskipun ia tidak sedang diskors atau cedera.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa alasannya adalah kekhawatiran Jaissle bahwa pemain Brasil tersebut akan mendapat kartu kuning dalam pertandingan tersebut, yang berarti ia akan absen dalam pertandingan berikutnya di Liga Roshen melawan Al-Nassr.

Setelah menghadapi Al-Fayha, Al-Ahli akan memulai perjalanannya di Liga Champions Asia Elite, dengan menghadapi Al-Duhail dari Qatar, Senin depan, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, pada babak 16 besar.

Setelah kompetisi Asia berakhir, Al-Ahli akan kembali ke Liga Roshen, di mana mereka akan menghadapi Al-Nassr pada 28 April mendatang, dalam putaran ke-30 kompetisi tersebut.

Kedua tim bersaing memperebutkan gelar Liga Saudi, di mana Al-Ahli menempati posisi ketiga di klasemen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua.