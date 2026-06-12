Fahad Al-Mufarrij, Direktur Eksekutif Tim Nasional Saudi, mengungkap alasan di balik pencoretan duo Saleh Abu Al-Shamat dan Zakaria Hawsawi dari skuad Tim Hijau yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Pelatih timnas Saudi, Georgios Donis asal Yunani, sempat memicu kontroversi setelah mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia, di mana ia memutuskan untuk mencoret duo Al-Ahli Saudi tersebut, yang memicu kemarahan para penggemar.

Mengenai hal ini, Al-Mufarrij berbicara untuk pertama kalinya dalam wawancara di saluran "Al-Arabiya": "Waktu yang tersedia bagi Donis sangat singkat untuk melihat banyak pemain, tetapi dia mengenal sebagian besar bintang klub Liga Roshen."

Baca juga.. Kenyonis membawa Liga Roshen ke sejarah Piala Dunia

Dia menambahkan: "Abu Al-Shamat dan Zakaria Hawsawi termasuk di antara pemain lokal terbaik, tetapi Donis memiliki pertimbangan teknis dalam mencoret mereka, dan pembicaraan tentang ketidakdisiplinan mereka tidak benar."

Dia melanjutkan: "Sebagian besar pemain memiliki profesionalisme yang tinggi, dan duo Al-Ahli termasuk di antara bintang-bintang terbaik seperti yang saya sebutkan, tetapi setiap pelatih memiliki sudut pandang teknis, dan itu harus dihormati."

Dia menyimpulkan: "Di saat yang sama, Donis memilih skuad yang kaya akan pemain yang mahir bermain di lebih dari satu posisi, dan kami berambisi untuk menampilkan yang terbaik."

Timnas Saudi bersiap menghadapi Uruguay, Selasa pagi, dalam pertandingan Grup 8 yang juga diikuti Spanyol dan Cape Verde.