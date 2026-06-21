Al-Mashal: Arab Saudi akan lolos dari babak penyisihan grup... dan Piala Dunia membuktikan kekuatan Liga Roshen

Yasser Al-Misehal, Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menegaskan bahwa timnas Arab Saudi mampu lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum timnas Saudi Arabia menghadapi timnas Spanyol pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Mengenai hubungan dengan Federasi Sepak Bola Spanyol, Al-Meshal mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "Marca": "Hubungan kami dengan sepak bola Spanyol sangat kuat dan terus berkembang, dan turnamen Piala Super telah menjadi landasan utama bagi ikatan ini, mengingat kami telah menyelenggarakannya dengan sukses selama beberapa tahun. Hal ini mempererat hubungan antara sepak bola Saudi dan Spanyol secara sangat praktis: dari federasi ke federasi, dari klub ke klub, dan dari suporter ke suporter. Kami sangat menghormati Federasi Sepak Bola Spanyol dan sistem sepak bola Spanyol secara umum, karena Spanyol telah menetapkan standar sepak bola modern melalui gaya bermainnya, para pelatihnya, pengembangan pemainnya, serta budaya sepak bolanya.”

Ia menambahkan: “Hubungan ini penting bagi program sepak bola Arab Saudi. Kami terus mengembangkan gaya dan cara bermain kami sendiri, namun kami juga ingin belajar dari negara-negara terdepan dalam sepak bola, membangun ikatan teknis yang lebih kuat, serta menciptakan lebih banyak peluang bagi para pemain, pelatih, dan klub Arab Saudi untuk berinteraksi dengan lingkungan terbaik dalam sepak bola dunia. Oleh karena itu, Spanyol bukan sekadar pesaing, melainkan panutan dan mitra sepak bola yang berharga.”

Mengenai kerja sama di masa depan dalam Piala Dunia 2030 di Spanyol dan 2034 di Arab Saudi, Al-Meshal mengatakan: “Kami percaya bahwa turnamen Piala Dunia tidak seharusnya menjadi acara yang terisolasi; setiap turnamen memberikan pelajaran bagi yang berikutnya, dan kita semua berada di jalur yang sama, terutama karena turnamen ini adalah yang pertama kali diselenggarakan dengan partisipasi 48 tim, yang merupakan pengalaman pembelajaran besar bagi semua pihak, termasuk FIFA. Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan terutama di Maroko, Spanyol, dan Portugal, dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay menjadi tuan rumah pertandingan perayaan seratus tahun Piala Dunia. Ini akan menjadi turnamen yang sangat istimewa yang menyatukan budaya sepak bola hebat dari berbagai wilayah.”

Ia melanjutkan: “Pada tahun 2034, Arab Saudi akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim di satu negara, dengan waktu penerbangan maksimal dua jam antara kota-kota tuan rumah. Filosofi kami sederhana dan didasarkan pada partisipasi dan kontribusi; kami memantau dengan cermat Piala Dunia 2026, akan belajar dari Piala Dunia 2030, dan akan terus bekerja sama dengan FIFA, konfederasi-konfederasi benua, serta pemangku kepentingan di dunia sepak bola untuk menghadirkan pengalaman terbaik yang mungkin pada tahun 2034.”

Ia melanjutkan: “Arab Saudi memiliki waktu, namun kami tidak memulai dari nol; kami telah menyelenggarakan lebih dari 150 acara olahraga internasional, dan sedang mempersiapkan Piala Asia 2027. Selain itu, infrastruktur serta program pengembangan sepak bola kami berkembang dengan pesat. Ambisi kami adalah menyambut dunia, merayakan sepak bola, dan meninggalkan warisan yang abadi bagi seluruh Kerajaan.”

Mengenai tahap yang ingin dicapai tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia, Yasser Al-Misehal mengatakan: “Kami yakin memiliki kualitas, pengalaman, dan ambisi yang diperlukan untuk lolos dari babak penyisihan grup, dan itulah yang harus menjadi target kami. Namun, kami menyadari besarnya tantangan ini; grup yang berisi Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde menghadirkan tantangan yang berbeda-beda. Spanyol adalah salah satu tim terkuat di dunia, sementara Cape Verde juga layak dihormati. Jadi, ya, kami ingin melewati babak pertama dan mencapai sejauh mungkin, tetapi penampilan juga penting bagi kami.”

Dia menyimpulkan: “Sepak bola Saudi sedang bergerak ke arah yang benar; kami memiliki klub-klub yang lebih kuat, liga yang lebih kuat, program pembinaan pemuda yang lebih baik, serta pengalaman internasional yang lebih banyak dalam skuad tim nasional. Di level profesional penuh, ada 48 pemain di Piala Dunia kali ini yang mewakili klub-klub Liga Roshen, ditambah dua pemain dari Liga Yello, dan ini mencerminkan kekuatan serta pentingnya sepak bola Saudi saat ini. Para pemain kami belajar dari lingkungan tersebut melalui latihan dan pertandingan melawan pemain-pemain kelas atas setiap pekan. Kesuksesan tentu saja berarti meraih hasil, tetapi juga berarti membuktikan bahwa sepak bola Saudi memiliki tempat di kancah dunia.”