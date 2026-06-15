Mantan bintang sepak bola Mesir, Ahmed El-Mohamady, melontarkan kritik tajam terhadap pelatih Tunisia, Sabri Lamouchi, dengan menyebutnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekalahan telak yang diderita timnas Tunisia dari Swedia dengan skor 5-1, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Al-Mahmoudi, dalam pernyataannya di saluran "BeIN Sports", mengatakan bahwa kelima gol tersebut terjadi akibat kesalahan pertahanan yang jelas dalam penempatan posisi para bek dan lini tengah, sambil menyoroti bahwa gol ketiga menjadi titik balik krusial dalam pertandingan, dan bahwa Lmouchi sendiri lah yang membawa Swedia kembali ke dalam alur pertandingan melalui keputusannya.

Al-Mahmoudi menambahkan: "Penyerang-penyerang top selalu menunggu kesalahan, dan timnas Tunisia tertinggal 2-1, namun tetap membangun serangan dari lini belakang meskipun terjadi kesalahan pertahanan berulang kali."

Dia melanjutkan: "Tunisia sejak awal menghadapi penyerang-penyerang terbaik Liga Inggris, namun kesalahan beruntun di lini pertahanan dan tengah, ditambah pergantian pemain yang merugikan dari pelatih, turut memudahkan tugas tim Swedia."

Al-Mohamadi menggambarkan Sabri Lamouchi sebagai "pelatih yang kurang berpengalaman di turnamen besar", menekankan bahwa Piala Dunia adalah level yang sama sekali berbeda, dan bahwa sang pelatih tidak memanfaatkan potensi para pemainnya sebagaimana mestinya, serta pergantian pemainnya "sangat buruk".

Al-Mahmoudi mengakhiri pernyataannya dengan mengajak Lamouchi untuk segera belajar dari kesalahan, dengan mengatakan: "Sabri Lamouchi harus belajar dari kesalahannya dalam dua pertandingan mendatang melawan Jepang dan Belanda, karena Tunisia telah sangat memudahkan tugas Swedia."