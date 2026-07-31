Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Prancis Paris Saint-Germain, membantah memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menggantikan Gianni Infantino dalam pemilihan yang dijadwalkan pada tahun 2027, meski semakin banyak pembicaraan yang menyebutnya sebagai kandidat ideal yang didukung oleh Persatuan Sepak Bola Eropa (UEFA).

Bantahan itu disampaikan melalui salah satu juru bicara resmi tokoh asal Qatar tersebut, sebagai tanggapan atas laporan yang dimuat di media Inggris, termasuk "Politico" dan "The Telegraph", yang menyebutnya sebagai kandidat yang didukung UEFA dan sepak bola Eropa untuk kursi presiden FIFA. Juru bicara itu mengatakan: "Tuan Al-Khelaifi tidak memiliki ambisi, niat, atau ketertarikan terhadap jabatan di FIFA ini atau terhadap seluruh hiruk-pikuk media ini; justru sebaliknya, ia akan melanjutkan dukungannya, secara bijaksana dan konstruktif, kepada seluruh institusi sepak bola dunia dan Eropa."

Kandidat Eropa untuk Menggagalkan Rencana Infantino

Laporan-laporan media Inggris sebelumnya menyebutkan bahwa Al-Khelaifi secara luas dipandang sebagai penerus ideal Infantino, terutama di tengah krisis yang saat ini melanda FIFA akibat rencana presiden asal Swiss tersebut untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial yang terkait dengan federasi internasional.

Menurut laporan-laporan ini, potensi pencalonan Al-Khelaifi bertujuan untuk menggagalkan proyek terbaru Infantino yang mendapat penolakan keras dari UEFA, yang bahkan sampai mengancam akan memboikot Piala Dunia sebagai bentuk protes terhadap rencana kontroversial ini.

Posisi yang Kokoh di Institusi Eropa

Al-Khelaifi, yang memimpin Paris Saint-Germain sejak tahun 2011, memiliki posisi yang kokoh di institusi sepak bola Eropa. Ia menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif UEFA sejak bertahun-tahun lalu, serta memimpin Asosiasi Klub Eropa (EFC), yang sebelumnya dikenal dengan nama Asosiasi Klub Eropa (ECA) dan mewakili lebih dari 850 klub Eropa.

Tokoh asal Qatar ini dikenal dekat dengan Aleksander Ceferin, presiden Persatuan Sepak Bola Eropa, hal yang membuatnya menjadi kandidat alami di mata banyak pihak untuk memimpin FIFA seandainya Eropa ingin merebut kembali kendali atas federasi internasional tersebut.

Asosiasi Klub Eropa Mengecam Proyek Infantino

Dalam konteks terkait, Asosiasi Klub Eropa (EFC), yang dipimpin oleh Al-Khelaifi, menyatakan dalam sebuah rilis pers bahwa mereka mencermati "dengan sangat prihatin rilis-rilis pers yang mendadak dan sepihak" yang dikeluarkan oleh FIFA terkait proyek komersial yang kontroversial itu.

Pernyataan ini merupakan satu dari sekian banyak kecaman yang dihadapi proyek yang diusung Infantino, yang melaluinya ia berupaya membuka FIFA bagi para investor dari sektor swasta. Hal ini dinilai oleh kalangan sepak bola Eropa sebagai ancaman bagi masa depan olahraga ini dan nilai-nilai tradisionalnya.