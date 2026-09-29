Al-Khelaifi: Saya Mencapai Kesepakatan dengan Perez, dan Trio Ini Layak Meraih Ballon d'Or

Nasser Al-Khelaifi, presiden Asosiasi Klub Eropa sekaligus presiden Paris Saint-Germain, mengungkapkan bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Florentino Perez, mitranya di Real Madrid, seraya menyebut bahwa ia menjagokan 3 pemain untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia, tahun ini.

Al-Khelaifi berbicara dalam konferensi pers usai rapat umum asosiasi, hari Selasa ini, dan kembali membela Florentino Perez, menegaskan bahwa Perez dan klubnya layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat atas apa yang telah mereka berikan kepada sepak bola.

Pejabat asal Qatar itu mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Florentino dan Real Madrid layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Ia telah melakukan segalanya demi sepak bola, dan saya tidak tahu berapa banyak Liga Champions yang telah mereka menangkan dalam beberapa tahun terakhir."

Ia melanjutkan: "Selama setengah jam kami berbicara, kami mencapai kesepakatan," namun Al-Khelaifi tidak mengungkapkan rincian mengenai kesepakatan tersebut.

Al-Khelaifi membantah keinginannya menjadi presiden FIFA

Presiden Paris Saint-Germain itu menyinggung kontroversi seputar Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", menegaskan bahwa ia tidak berpikir untuk menggantikan Gianni Infantino sebagai presiden federasi internasional tersebut.

Ia mengatakan: "Saya sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap FIFA, itu bukan tujuan saya. Saya menikmati apa yang saya lakukan. Saya berpikir untuk terus berkembang bersama Asosiasi Klub Eropa, seperti yang kalian lihat hari ini."

Ia menambahkan: "Saya ingin bersikap positif. Seperti yang saya katakan, apa yang kita lihat memang menyedihkan, tetapi kita perlu bersikap positif demi mengubah keadaan."

Al-Khelaifi berbicara tentang Ballon d'Or

Mengenai persaingan Ballon d'Or, Al-Khelaifi menolak untuk terlibat konfrontasi dengan klub-klub lain, tetapi ia mengungkapkan harapannya agar salah satu pemain Paris Saint-Germain memenangkan penghargaan tersebut.

Ia mengatakan: "Jangan buat saya bermasalah dengan klub-klub lain. Sudah jelas saya ingin salah satu dari tiga pemain saya memenangkannya: Dembele, Kvaratskhelia, atau Fabian Ruiz, yang juga layak mendapatkannya, meskipun kalian tahu bahwa saya mengenal Kylian Mbappe dengan baik, dan bahwa ia adalah salah satu pemain terbaik di dunia."