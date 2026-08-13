Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Paris Saint-Germain, memastikan sikapnya terkait kemungkinan mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", menggantikan Gianni Infantino asal Swiss, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak berpikir untuk meninggalkan jabatannya saat ini.

Jawaban Al-Khelaifi tersebut muncul usai Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Super Eropa atas Aston Villa dengan skor 2-1, pada Rabu malam kemarin, ketika ia ditanya di mixed zone tentang kemungkinan dirinya menggantikan Infantino di pucuk pimpinan Federasi Internasional, di tengah tekanan yang kian meningkat yang dihadapi Infantino.

Al-Khelaifi mengatakan dengan jelas, menanggapi laporan-laporan media terbaru, sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis, "Saya sangat senang menjadi presiden Paris Saint-Germain, dan senang untuk melanjutkan di jabatan ini."

Al-Khelaifi bukan kandidat untuk kursi presiden FIFA

Sikap presiden Paris Saint-Germain ini muncul pada saat Federasi Sepak Bola Internasional tengah mengalami situasi yang penuh gejolak, di tengah kritik yang menerpa Infantino, di samping kontroversi terkait proyek pendirian dan penjualan sebuah perusahaan komersial milik FIFA, yang dikenal dengan nama "FFE", sebelum proyek tersebut akhirnya dibatalkan.

Dengan meningkatnya tekanan terhadap Infantino, nama Al-Khelaifi mulai diapungkan sebagai salah satu sosok paling menonjol yang mampu memegang kursi presiden Federasi Internasional pada pemilihan yang dijadwalkan berlangsung Maret 2027, terutama dengan dukungan yang ia peroleh di sejumlah lingkaran Eropa.

Namun pernyataan terbaru Al-Khelaifi menegaskan bahwa arah saat ini tidak menunjukkan keinginannya untuk terjun dalam pertarungan pemilihan, karena ia bertahan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai presiden klub asal Paris tersebut.

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Pertemuan penting dengan Ceferin sebelum Piala Super Eropa

Meski telah mengumumkan sikapnya dengan jelas, Al-Khelaifi sebelumnya sempat menggelar pertemuan dengan Aleksander Ceferin, presiden Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", sebelum ia duduk di sampingnya selama laga Paris Saint-Germain melawan Aston Villa.

Pembicaraan tidak resmi tersebut, menurut laporan, menyentuh sejumlah topik, di antaranya situasi di dalam FIFA menyusul perkembangan terbaru terkait Infantino, di samping membahas turnamen Piala Dunia Antarklub mendatang yang dijadwalkan digelar pada tahun 2029.

Federasi Eropa dikenal dengan sikap hati-hatinya terhadap sejumlah kebijakan FIFA selama masa kepemimpinan Infantino, di tengah kabar mengenai keinginan sebagian pihak untuk mendorong Al-Khelaifi mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Internasional.

Perlu diingat bahwa Saint-Germain tengah menjalani masa terbaik sepanjang sejarahnya di bawah kepemimpinan Al-Khelaifi, setelah tim tersebut meraih gelar kontinental keempat secara beruntun (dua gelar di Liga Champions Eropa, dan dua lainnya di Piala Super Eropa).