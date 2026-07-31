Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Prancis Paris Saint-Germain, membantah memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menggantikan Gianni Infantino dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 2027, meski pembicaraan yang kian meningkat menyebutnya sebagai kandidat ideal yang didukung oleh Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Bantahan itu disampaikan melalui salah satu juru bicara resmi sosok Qatar tersebut, sebagai tanggapan atas laporan yang dimuat di media Inggris, termasuk "Politico" dan "The Telegraph", yang menyebutnya sebagai kandidat yang didukung UEFA dan sepak bola Eropa untuk kursi kepresidenan FIFA. Sang juru bicara mengatakan: "Tuan Al-Khelaifi tidak memiliki ambisi, niat, atau ketertarikan apa pun terhadap jabatan ini di FIFA maupun terhadap segala kegaduhan media ini; justru sebaliknya, ia akan melanjutkan dukungannya, secara bijaksana dan konstruktif, kepada seluruh institusi sepak bola dunia dan Eropa."

Kandidat Eropa untuk Menggagalkan Rencana Infantino

Laporan media Inggris sebelumnya menyebut bahwa Al-Khelaifi dipandang secara luas sebagai penerus ideal Infantino, terutama di tengah krisis yang tengah dihadapi FIFA saat ini akibat rencana presiden asal Swiss itu untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial yang terkait dengan federasi internasional tersebut.

Menurut laporan-laporan ini, kemungkinan pencalonan Al-Khelaifi bertujuan untuk menggagalkan proyek terbaru Infantino yang mendapat penolakan keras dari UEFA, yang bahkan sampai pada titik mengancam akan memboikot Piala Dunia sebagai bentuk protes terhadap rencana kontroversial ini.

Posisi yang Kokoh di Institusi Eropa

Al-Khelaifi, yang memimpin Paris Saint-Germain sejak 2011, memiliki posisi yang kokoh di institusi sepak bola Eropa, di mana ia menduduki keanggotaan Komite Eksekutif UEFA sejak bertahun-tahun lalu, serta memimpin Asosiasi Klub Eropa (EFC), yang sebelumnya dikenal dengan nama European Club Association (ECA) dan mewakili lebih dari 850 klub Eropa.

Sosok Qatar ini juga dikenal dekat dengan Aleksander Ceferin, presiden Federasi Sepak Bola Eropa, yang menjadikannya kandidat alami di mata banyak orang untuk memimpin FIFA jika Eropa ingin merebut kembali kendali atas federasi internasional tersebut.

Asosiasi Klub Eropa Mengecam Proyek Infantino

Dalam konteks terkait, Asosiasi Klub Eropa (EFC), yang dipimpin oleh Al-Khelaifi, dalam sebuah pernyataan pers menyatakan bahwa mereka mencermati "dengan keprihatinan yang sangat mendalam pernyataan-pernyataan pers yang mendadak dan sepihak" yang dikeluarkan oleh FIFA terkait proyek komersial yang kontroversial itu.

Pernyataan ini merupakan satu dari sekian banyak kecaman yang dihadapi proyek yang diusung Infantino, yang melaluinya ia berupaya membuka FIFA bagi para investor dari sektor swasta, sesuatu yang dianggap oleh kalangan sepak bola Eropa sebagai ancaman bagi masa depan olahraga ini dan nilai-nilai tradisionalnya.