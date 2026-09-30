Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Paris Saint-Germain, mengumumkan sikap resminya terkait keikutsertaan dalam pemilihan Federasi Sepak Bola Internasional yang akan digelar pada Maret mendatang di Maroko.

Gianni Infantino, presiden FIFA saat ini, menghadapi kritik besar, dan banyak negara terutama di Eropa telah menarik dukungan mereka kepadanya dalam pemilihan mendatang.

Sejumlah laporan mengedarkan beberapa nama yang berpotensi ikut bersaing melawan Infantino dalam pemilihan mendatang, di antaranya Nasser Al-Khelaifi, presiden Asosiasi Klub Eropa.

Meski namanya beredar di antara kandidat potensial untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan mendatang, presiden Paris Saint-Germain itu justru mengesampingkan kemungkinan tersebut secara tegas.

Al-Khelaifi menyatakan dengan sangat jelas dalam rapat Majelis Umum Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa di Denmark: "Saya tidak memiliki ketertarikan apa pun terhadap FIFA, dan saya tidak berambisi untuk menjadi anggotanya."

Ia melanjutkan menurut surat kabar "Le Parisien": "Saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk posisi ini, dan sejujurnya, saya tidak ingin pergi ke sana."

Ia menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk tetap berada di posisinya saat ini ketimbang mengikuti persaingan kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional.

Al-Khelaifi menegaskan: "Saya menikmati apa yang saya lakukan dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Kami ingin terus membangun proyek-proyek positif bersama. FIFA bukan untuk saya."

Dengan semakin dekatnya jadwal pemilihan yang ditetapkan pada Maret, Gianni Infantino, hingga saat ini, tetap menjadi satu-satunya kandidat yang telah mengumumkan pencalonannya untuk posisi tersebut.