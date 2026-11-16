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Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, mendapat dukungan dari sejumlah tokoh berpengaruh di sepak bola Eropa setelah memutuskan maju dalam pemilihan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menantang presiden petahana Gianni Infantino. Berbagai manuver yang terjadi menunjukkan bahwa pencalonannya bukan keputusan pribadi semata, melainkan lahir setelah serangkaian konsultasi dengan sejumlah petinggi terkemuka.

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Surat kabar Prancis "Le Figaro", seperti dikutip oleh "Foot Mercato", mengungkapkan bahwa Nasser Al-Khelaifi, Presiden Paris Saint-Germain sekaligus Presiden Asosiasi Klub Eropa, memainkan peran penting dalam mendorong Diallo untuk terjun ke bursa pemilihan. Al-Khelaifi disebut telah melakukan beberapa kali pembicaraan dengan Diallo dalam beberapa hari terakhir dan mendesaknya untuk mencalonkan diri serta menantang Infantino.

Dukungan tidak hanya datang dari Al-Khelaifi. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu juga mendapat sokongan dari Aleksander Čeferin, Presiden UEFA , yang menyatakan dukungannya terhadap pencalonan tersebut dan memuji Diallo setinggi langit dalam rapat yang digelar Senin lalu. Langkah ini mencerminkan adanya keinginan di sejumlah kalangan sepak bola Eropa untuk menghadirkan pesaing kuat bagi presiden FIFA saat ini.

Menurut laporan tersebut, Diallo merasa bangga atas kepercayaan yang ditunjukkan Al-Khelaifi dan Čeferin terhadap kemampuannya bersaing dalam pemilihan ini. Inisiatif yang diambil kedua tokoh tersebut juga berpengaruh jelas terhadap keputusan akhirnya, setelah sebelumnya ia sempat menimbang berbagai pilihan sebelum memastikan sikapnya untuk mencalonkan diri.

Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu memberi tahu timnya mengenai keputusan tersebut pada akhir pekan lalu. Kabar ini sempat mengejutkan sebagian orang dekatnya, terlebih langkah itu diambil setelah serangkaian kontak dan konsultasi yang turut mengubah sikapnya dan mendorongnya terjun ke salah satu pertarungan pemilihan paling menonjol di sepak bola dunia.

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Diallo kini bersiap memulai kampanyenya dengan memanfaatkan dukungan terbuka dari UEFA, ditambah sokongan Nasser Al-Khelaifi yang memiliki jaringan relasi dan pengaruh luas di dalam ekosistem sepak bola Eropa. Hal ini dapat memberikan dorongan penting bagi kandidat asal Prancis tersebut dalam menghadapi Infantino.

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Pencalonan Diallo sebelumnya telah mengungkap adanya gerakan dari Eropa untuk menantang Infantino, setelah Komite Eksekutif UEFA memilihnya untuk maju dalam pemilihan. Langkah ini menyita perhatian, mengingat kuatnya hubungan presiden FIFA tersebut dengan sejumlah petinggi konfederasi kontinental dan federasi nasional.

Perkembangan ini terjadi di saat Infantino terus bersiap mempertahankan jabatannya. Infantino, yang menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016, berambisi untuk terus memimpin federasi internasional tersebut pada periode mendatang, sementara Diallo berupaya menampilkan dirinya sebagai alternatif yang mampu menyainginya berkat dukungan tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa.

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Noël Le Graët, mantan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, sebelumnya mengaku terkejut dengan pencalonan Diallo untuk menantang Infantino, terlebih karena ia memiliki hubungan persahabatan dengan presiden FIFA tersebut. Le Graët juga mengungkapkan kekagumannya kepadanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu memiliki alasan dan argumen yang mendorongnya maju dalam pertarungan ini.

Dengan demikian, persaingan memperebutkan kursi Presiden FIFA tampaknya akan memiliki dimensi yang lebih besar daripada sekadar duel antara dua kandidat, seiring masuknya nama-nama berpengaruh ke dalam bursa. Sementara itu, sikap federasi-federasi nasional dan kemampuan mereka dalam menggalang suara akan menjadi faktor terpenting yang menentukan peluang Diallo menghadapi Infantino.