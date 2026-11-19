Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pada 18 Maret mendatang, perhatian dunia sepak bola akan tertuju ke ibu kota Maroko, Rabat, yang menjadi tuan rumah pemilihan presiden federasi sepak bola internasional, FIFA, di tengah persaingan yang dinanti antara Gianni Infantino dan Philippe Diallo.

Iklan

Namun, hasil pemungutan suara ini bisa membawa dampak penting bagi pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2031 dan sudah mulai memicu perbincangan di lingkungan badan-badan sepak bola dunia, menurut media Prancis "RMC".

Kampanye pemilihan resmi dimulai, dan pendaftaran calon ditutup kemarin, Rabu, sehingga persaingan hanya diikuti tiga kandidat, yakni Gianni Infantino, Philippe Diallo, dan Kozo Tashima.

Baca Juga

Deco: Yang Terjadi pada Barcelona Tidak Normal, Ini Sikap Kami soal Penguatan Lini Belakang

Abdallah Ouazane, Pesaing Ezzalzouli yang Ditolak Real Madrid di Saat-Saat Terakhir

Iklan Iklan

Hingga 18 Maret, para kandidat akan berkampanye untuk meyakinkan 211 federasi yang ikut memberikan suara dalam Kongres ke-77 FIFA di Maroko.

Topik Terkait

Infantino tetap menjadi kandidat terkuat untuk meraih masa jabatan baru, dengan sejumlah sumber memperkirakan ia sudah mengantongi 80 hingga 90 suara.

Persaingan ini menyedot perhatian para petinggi badan sepak bola dunia, yang menanti seberapa besar dukungan yang mampu dihimpun setiap kandidat.

Iklan

Diallo maju setelah mendapat dukungan bulat dari Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), tetapi ia masih harus meyakinkan para presiden 55 federasi Eropa untuk berdiri di belakangnya, hal yang bisa memberinya daya tawar lebih besar terhadap sejumlah federasi Asia dan Afrika.

Al-Khelaifi dan Montagliani: Pemilihan 2031 Sudah Membayangi

Kalkulasi politik pemilihan ini melampaui batas persaingan pada Maret mendatang. Media mencermati langkah para petinggi yang berpotensi bersaing memperebutkan kursi presiden FIFA pada 2031, serta sejauh mana kesiapan mereka mendukung Diallo dalam kampanyenya saat ini.

Iklan

Jika Infantino terpilih kembali, pemilihan 2031 akan digelar tanpa petahana yang berupaya mempertahankan jabatannya, sehingga peta persaingan bisa berubah.

Sebaliknya, kemenangan Diallo bisa mendorongnya mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan baru pada tahun tersebut. Berbagai sumber sepakat bahwa pemegang jabatan presiden FIFA secara tradisional memiliki keunggulan besar, mengingat sumber daya dan pengaruh yang diberikan oleh posisi tersebut.

Iklan

Salah satu nama yang paling menonjol dalam konteks ini adalah Victor Montagliani, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), yang tidak menyembunyikan keinginannya mencalonkan diri sebagai presiden FIFA pada 2031. Karena itu, bentuk dukungannya kepada Diallo selama kampanye saat ini akan terus dipantau, terutama apakah ia akan menyatakan dukungan secara terbuka dan terlibat aktif dalam kampanyenya.

Sementara itu, Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain dan Asosiasi Klub Eropa, tampaknya memiliki perhitungan berbeda.

Iklan

Menurut "RMC", Al-Khelaifi berniat mendukung Diallo dalam pemilihan mendatang, tanpa hal itu berarti ia memiliki rencana untuk mencalonkan diri pada 2031.

Belum dapat dipastikan apakah Al-Khelaifi akan tampil mendampingi presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu dalam lawatan-lawatannya ke luar negeri, tetapi jaringan relasi dan pengaruhnya bisa menjadi kartu penting dalam kampanye pemilihan Diallo.

Iklan

Federasi Sepak Bola Eropa sebelumnya melancarkan kampanye besar melawan Infantino selama beberapa bulan terakhir untuk menggulingkannya dari jabatannya, menyusul apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran serius oleh pejabat asal Swiss tersebut.