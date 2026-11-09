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FBL-CAF-C1-BELOUIZDAD-SUNDOWNSAFP
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Al-Jamarik Mauritania menang dalam pertarungan hukumnya melawan Hafia Conakry dan menetapkan jadwal pertemuan dengan Chabab Belouizdad

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Diputuskan setelah berminggu-minggu penantian

Klub Mauritania, Jamarek, menutup sengketa hukum dengan klub Guinea, Hafia Conakry, setelah menerima putusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menolak banding pesaingnya, serta menegaskan keputusan Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) terkait pengulangan laga leg kedua antara kedua tim pada babak pendahuluan pertama Piala Konfederasi Afrika.

Klub Mauritania itu mengumumkan, dalam pernyataan resmi hari Senin ini, keluarnya putusan CAS yang menolak banding yang diajukan Hafia Conakry pada 8 Oktober 2026, sekaligus mengukuhkan keputusan Komite Penyelenggara Kompetisi Klub di bawah CAF, yang dikeluarkan pada 14 September lalu, yang menganggap tidak terselenggaranya pertandingan sebagai kondisi kahar, dan menyetujui penjadwalan ulangnya.

Jamarek menegaskan bahwa putusan tersebut memberinya hak untuk lolos ke babak pendahuluan kedua turnamen musim 2026-2027, untuk menghadapi klub Aljazair, Chabab Belouizdad.

Rincian krisis ini bermula dari tidak dapatnya rombongan Jamarek melakukan perjalanan ke ibu kota Guinea, Conakry, untuk menjalani laga leg kedua, yang semula dijadwalkan digelar pada 11 September lalu, karena pesawat yang seharusnya mengangkut tim mengalami kecelakaan, hal yang mendorong CAF untuk menganggap peristiwa itu sebagai kondisi kahar dan mengambil keputusan untuk mengulang pertandingan.

Pertandingan kemudian digelar pada 19 September, dan berakhir dengan kemenangan Jamarek dengan satu gol tanpa balas, sehingga tim Mauritania itu memastikan tiket lolos dengan hasil agregat 3-2 dari dua pertandingan, setelah laga leg pertama di Nouakchott berakhir imbang 2-2.

Namun Hafia Conakry menolak keputusan tersebut, dengan menganggap bahwa ketidakhadiran pesaingnya bukan akibat kondisi kahar, melainkan karena kegagalan penyelenggaraan, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang pada 16 Oktober lalu memutuskan menunda sementara laga antara Jamarek dan Chabab Belouizdad, hingga sengketa diselesaikan.

Dengan keluarnya putusan final yang menolak gugatan, polemik hukum pun diselesaikan untuk keuntungan klub Mauritania, sehingga kelolosannya ke babak berikutnya menjadi pasti, dan jalan terbuka bagi laga yang dinanti melawan Chabab Belouizdad.

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