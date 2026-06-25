Al-Jaber: Kami lolos dari Uruguay berkat keberuntungan... dan kita harus belajar dari Maroko

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi dan mantan kapten "Al-Akhdar", melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tim-tim nasional Arab secara umum, dengan menegaskan bahwa masalah yang ada saat ini tidak hanya terkait dengan para pelatih, melainkan juga mencakup aspek teknis, fisik, dan organisasi di seluruh sistem.

Pernyataan Al-Jaber tersebut muncul menyusul kontroversi yang mengiringi hasil pertandingan tim-tim nasional Arab selama Piala Dunia 2026, di mana ia menegaskan bahwa kesenjangan dengan tim-tim besar masih sangat besar, baik di tingkat individu maupun kolektif.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara di program “Nadina”: “Kita selalu menyalahkan pelatih atas kekalahan, terutama di kawasan Teluk, tetapi kenyataannya tim-tim Asia Barat jelas mengalami kesulitan secara teknis.”

Ia menambahkan: “Hal ini bahkan berlaku bagi tim nasional Saudi; kami mengalami kesulitan baik secara fisik maupun mental, dan ada kenyataan sulit yang membutuhkan upaya besar serta reformasi yang nyata.”

Mantan bintang Al-Hilal itu menegaskan bahwa perbandingan dengan tim-tim Asia Timur memperlihatkan seberapa besar kesenjangan yang ada saat ini.

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Ia menjelaskan: “Kami tertinggal sangat jauh, dan kami membutuhkan upaya besar untuk berkembang, berbeda dengan tim-tim Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki program yang jelas dan kerja yang berkelanjutan selama bertahun-tahun.”

Al-Jaber menyoroti bahwa perkembangan tidak hanya bergantung pada nama-nama pemain atau pelatih, melainkan pada sistem yang utuh, mulai dari level pemuda hingga tim nasional senior.

Mengenai pertandingan melawan Uruguay, Al-Jaber mengatakan: “Kami beruntung, karena tim Amerika Latin itu lebih unggul secara teknis dan taktis serta membuat perbedaan di sebagian besar periode pertandingan.”

Ia menjelaskan: “Seandainya bukan karena Muhammad Al-Owais, kami akan kalah dengan skor yang lebih telak, dan dalam pertandingan melawan Spanyol, kami akan kalah dengan selisih yang lebih besar.”

Ia menegaskan: “Masalahnya bukan pada para pelatih, melainkan pada hampir segala hal. Pelatih mana pun yang pernah menangani tim nasional Asia Barat akan mengatakan bahwa krisis ini lebih besar dari itu; kami menderita akibat buruknya organisasi dan kurangnya perencanaan yang jelas.”

Maroko sebagai Teladan

Di akhir pembicaraannya, Al-Jaber mengutip pengalaman Maroko sebagai contoh sukses dalam pengembangan sepak bola.

Ia mengatakan: “Apa yang terjadi pada Maroko tidak muncul begitu saja, melainkan dimulai setelah Piala Dunia 2018, di mana terdapat kerja keras yang luar biasa dan visi yang jelas untuk masa depan, dan kita harus belajar dari mereka.”

Ia menambahkan: “Komite-komite khusus dibentuk, dan rencana jangka panjang disusun untuk mengembangkan tim nasional di berbagai kelompok usia, dan hasilnya kemudian terlihat di lapangan.”

Al-Jaber menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim-tim Arab membutuhkan proyek jangka panjang jika ingin memperkecil kesenjangan dengan negara-negara teratas dunia, alih-alih mencari solusi sementara setelah setiap turnamen.