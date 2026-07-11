Al-Ittihad mengejutkan Youssef Al-Nusairi dengan keputusan yang mengejutkan!

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi mulai mengambil langkah-langkah untuk menata ulang lini serangnya selama bursa transfer musim panas saat ini, seiring keinginan manajemen untuk memperkuat tim dengan pemain-pemain yang lebih berpengaruh sebelum dimulainya musim baru.

Surat kabar "Okaz" mengungkap bahwa manajemen Al-Ittihad saat ini sedang berupaya menyelesaikan masalah striker asal Maroko, Youssef El-Nassiri, dengan mencari jalan keluar yang tepat baginya selama bursa transfer musim panas, bersamaan dengan upaya untuk merekrut striker baru yang akan memimpin lini depan tim.

Al-Nusairi bergabung dengan “Al-Amid” pada Januari lalu di tengah ekspektasi besar bahwa ia akan menjadi tambahan yang kuat di lini serang, namun sang pemain tidak mampu menunjukkan performa yang diharapkan selama masa baktinya bersama tim, yang mendorong manajemen untuk mengevaluasi kembali posisinya sebelum dimulainya musim baru.

Menurut laporan tersebut, Al-Ittihad tidak hanya berfokus pada kepergian Al-Nusairi, tetapi juga berupaya menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan penyerang baru, di mana manajemen berupaya merekrut penyerang unggulan yang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dan meningkatkan efektivitas serangan tim dalam kompetisi domestik dan kontinental.

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Langkah-langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya klub untuk membangun kembali lini serang tim setelah musim lalu, yang mencatat penurunan signifikan dalam hal hasil dan performa, sehingga perekrutan penyerang asing menjadi salah satu prioritas utama di meja manajemen dan staf pelatih.

Identitas penyerang yang diincar diperkirakan akan terungkap dalam waktu dekat, terutama seiring berlanjutnya negosiasi dan pertimbangan beberapa opsi yang ada, sementara para pendukung Al-Ittihad menanti keputusan akhir mengenai masa depan Al-Nusairi dan rencana serangan klub untuk musim baru.