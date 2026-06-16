Klub Al-Ittihad membatalkan rencana perekrutan bintang klub rival abadinya, Al-Nassr, selama bursa transfer musim panas mendatang, dan lebih memilih untuk bersaing merebut pemain timnas Saudi tersebut.

Sebelumnya, laporan media Saudi telah mengonfirmasi bahwa klub Al-Ittihad hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Abdulrahman Gharib, pemain sayap Al-Nassr, secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini.

Namun, surat kabar Saudi “Okaz” menegaskan bahwa kesepakatan tersebut terhenti pada tahap kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tanpa adanya perkembangan baru sejak saat itu, yang menandakan kemungkinan gagalnya kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, klub Al-Ittihad mulai mengalihkan fokus ke opsi lain, yaitu merekrut Khalid Al-Ghanam, pemain sayap Al-Ittifaq dan tim nasional Saudi, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Namun, surat kabar tersebut mengungkap adanya perpecahan di dalam dewan direksi klub asal Jeddah tersebut, terutama karena kesepakatan ini akan membebani klub dengan biaya yang sangat besar, berbeda dengan Abdulrahman Gharib yang akan bergabung secara gratis.

Kesepakatan Al-Ghanam tampaknya tidak hanya sulit karena perpecahan internal, tetapi juga karena persaingan yang akan dihadapi dari klub Al-Nassr sendiri, serta Al-Qadisiyah, yang juga ingin merekrut bintang Al-Ittifaq tersebut.

Pemain berusia 25 tahun ini menampilkan performa luar biasa selama musim lalu di Liga Roshen, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak asal Saudi dengan 13 gol dalam 32 pertandingan yang ia ikuti, ditambah 7 assist.