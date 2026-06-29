Al-Ittihad memanaskan suasana... Upaya bersejarah untuk merebut Conte dari jantung Italia

Laporan media Italia, hari ini Senin, mengungkap perkembangan terbaru terkait pelatih asal Italia Antonio Conte, setelah namanya dikaitkan erat dengan posisi pelatih kepala klub Al-Ittihad, dalam rangka persiapan menghadapi musim baru.

Sebelumnya pada awal bulan ini, Napoli telah mengumumkan pemutusan kontrak dengan Conte secara damai, sehingga membuka peluang bagi pelatih asal Italia tersebut untuk mempertimbangkan sejumlah tawaran, di tengah meningkatnya minat dari pihak Saudi untuk mendapatkan jasanya.

Menurut laporan surat kabar Italia “Corriere dello Sport”, manajemen Al-Ittihad hingga saat ini belum mengajukan tawaran resmi kepada Antonio Conte, meskipun ada keinginan kuat untuk mengontraknya guna memimpin tim pada periode mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pejabat Al-Ittihad siap mengajukan tawaran yang luar biasa dan bersejarah, baik dari segi finansial maupun dalam hal proyek olahraga, dalam upaya meyakinkan pelatih asal Italia tersebut untuk menjalani pengalaman baru di Liga Roshen Saudi.

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Laporan tersebut menambahkan bahwa Conte masih memprioritaskan opsi melatih tim nasional Italia, jika posisi tersebut tersedia, karena hal itu merupakan salah satu tujuan yang telah ia kejar selama bertahun-tahun.

Meskipun demikian, surat kabar tersebut mencatat bahwa opsi Saudi tampaknya saat ini yang paling dekat dan paling mungkin terwujud, mengingat belum adanya langkah resmi dari Federasi Sepak Bola Italia, ditambah dengan keseriusan besar yang ditunjukkan Federasi Saudi untuk menuntaskan kesepakatan tersebut.

Federasi tersebut terus mencari pelatih baru yang akan memimpin tim pada musim depan, setelah mengakhiri kontraknya dengan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição. Pihak manajemen menempatkan perekrutan pelatih kelas dunia sebagai prioritas utama, dengan harapan dapat bersaing secara kuat di semua kompetisi domestik dan kontinental.