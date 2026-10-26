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عمار الغامدي - الاتحادx/ittihad_fr
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Al Ittihad kian mengukuhkan dominasi, Al Ahli membayangi, dan Al Taawoun kejutkan Al Ettifaq di Liga Joy!

FEATURES
Al Ettifaq U21 vs Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Riyadh U21 vs Al Kholood U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21
Al Khaleej U21 vs Al Faisaly U21
Al Khaleej U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21 vs Al Watan U21
Al Najmah U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Damac U21
Al Ahli U21
Damac U21
Al Okhdood U21 vs Al Fayha U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 vs Al Wehda U21
Al Hazem U21
Al Wehda U21
Al Ansar U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ansar U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arab Saudi

Apa yang terjadi dalam sepekan Joey?

Pekan kedelapan Liga Elite Joy U-21 menyuguhkan persaingan sengit dan sejumlah perubahan penting di posisi puncak klasemen, setelah Al Ittihad melanjutkan penampilan positifnya dan mempertahankan puncak klasemen, sementara Al Ahli kembali menemukan keseimbangannya lewat kemenangan telak, dan Al Taawoun tampil sebagai salah satu bintang pekan ini dengan kemenangan besar atas Al Ettifaq.

Hasil-hasil pada pekan ini menegaskan panasnya persaingan untuk merebut posisi teratas, di tengah upaya lebih dari satu tim untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, sementara laga-laga bernuansa ofensif berhasil menyedot perhatian, baik lewat kemenangan telak Al Taawoun maupun hasil imbang yang menentukan laga antara Al Hilal dan Al Fateh.

Al Ittihad melanjutkan dominasi di puncak, Al Ahli membuntuti

Al Ittihad berhasil melewati rintangan Neom dengan kemenangan tanpa balas, meraih tiga poin berharga yang mengangkat koleksi poinnya menjadi 22, memperkuat posisinya di puncak Liga Elite Joy, sekaligus melanjutkan rentetan hasil positifnya di turnamen ini.

Di sisi lain, Al Ahli dengan cepat kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Damac dengan skor 3-1, sehingga mencapai 18 poin di peringkat kedua, dan melanjutkan pengejaran terhadap Al Ittihad dengan selisih empat poin, menanti pekan-pekan mendatang yang bisa saja membawa perubahan baru dalam perebutan posisi puncak.

Al Taawoun tampil garang, Al Hilal dan Al Fateh berbagi angka

Al Taawoun menjadi penghasil hasil paling mencolok pada pekan kedelapan, setelah menggulung Al Ettifaq di kandangnya dengan skor 5-1, dalam kemenangan yang memberinya dorongan kuat di klasemen, karena mengangkat koleksi poinnya menjadi 15, sambil masih menyimpan satu pertandingan tunda, sehingga memperkuat ambisinya untuk bersaing di posisi papan atas.

Adapun laga antara Al Hilal dan Al Fateh berakhir imbang 1-1, setelah kedua tim gagal merebut tiga poin, sehingga masing-masing hanya membawa pulang satu poin dalam laga yang memengaruhi perhitungan mereka dalam perebutan posisi teratas, sekaligus memberi para pesaing mereka peluang untuk terus melaju di klasemen.

Persaingan top skor memanas antara Al Issa dan Al Ghamdi

Pada level persaingan individu, perebutan takhta top skor turnamen terus berlanjut, di mana Mohammed Al Issa, pemain Al Ettifaq, memimpin dengan koleksi 8 gol, diikuti Ammar Al Ghamdi, pemain Al Ittihad, dengan selisih satu gol, setelah mencapai 7 gol.

Persaingan ini kian penting seiring berjalannya pekan demi pekan, terutama di tengah bersinarnya bakat-bakat muda dan kemampuan mereka menyuguhkan performa ofensif yang memikat, sementara hasil pekan kedelapan memberi Al Ittihad keunggulan dalam perebutan puncak, dengan Al Ahli dan Al Taawoun tetap menjadi pengejar terdepan, serta menanti apa yang akan dihasilkan laga-laga mendatang berupa perubahan dalam klasemen tim dan perebutan top skor.

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