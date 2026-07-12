Al-Ittihad Jeddah mempertimbangkan pemain andalan Al-Hilal untuk menggantikan Sharahili

Klub Al-Ittihad Jeddah sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ali Al-Bulaihi, bek Al-Hilal, selama bursa transfer musim panas ini, guna menggantikan pemainnya, Ahmed Sharahili, yang mengalami cedera.

Sharahili mengalami cedera pada tendon kakinya, sehingga memaksa Al-Ittihad Jeddah mempertimbangkan untuk mendatangkan Al-Bulaihi, yang kontraknya dengan Al-Hilal masih berlaku hingga musim panas 2027.

Al-Bulaihi berusia 36 tahun dan bermain pada paruh kedua musim lalu bersama Al-Shabab sebagai pemain pinjaman, sebelum kembali ke Al-Hilal.

Menurut surat kabar “Al-Sharq Al-Awsat”, Ittihad Jeddah sedang mencari bek tengah lokal untuk menggantikan Sharahili, dan pilihan mereka jatuh pada Al-Bulaihi.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa sikap Al-Hilal terkait izin kepergian Al-Bulaihi masih dalam pertimbangan, terutama setelah cedera yang dialami Hassan Tambakti.

"Al-Sharq Al-Awsat" juga menyebutkan bahwa manajemen Ittihad Jeddah mempertimbangkan bek Al-Najma, Nasser Al-Hail, sebagai opsi lokal lainnya, jika kesepakatan dengan Al-Bulaihi gagal terwujud.