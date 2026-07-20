Al-Ittihad di ambang kehancuran... Bayangan kebangkrutan mengancam musim balas dendam!

Jurnalis Muhammad Al-Bakiri mengungkap kejutan besar terkait kondisi keuangan klub Al-Ittihad, setelah ia menegaskan bahwa “Al-Amid” sedang menghadapi krisis yang berpotensi membayangi rencana mereka di bursa transfer musim panas, serta berdampak langsung pada kemampuan tim untuk bersaing selama musim baru.

Al-Bakiri mengatakan, saat tampil di radio “Al-Arabiya FM”, bahwa Al-Ittihad tidak akan mampu menghabiskan lebih dari 20 juta euro untuk seluruh transfernya selama musim panas 2026, sambil menyoroti bahwa melampaui angka tersebut berisiko menjerumuskan klub ke dalam krisis keuangan yang serius hingga berpotensi bangkrut.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al-Ittihad akan terpaksa mengarahkan perhatian pada transfer dengan biaya terbatas, mengingat tidak tersedianya likuiditas keuangan yang diperlukan untuk menandatangani kontrak-kontrak besar, yang berpotensi menjauhkan tim dari persaingan dengan klub-klub yang memiliki anggaran lebih besar.

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Al-Bakiri menyoroti bahwa krisis ini tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga berpotensi meluas ke aspek teknis, terutama jika manajemen gagal memenuhi kebutuhan staf teknis selama jendela transfer saat ini, yang dapat memengaruhi persiapan tim menjelang dimulainya musim.

Jurnalis asal Saudi Arabia itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Al-Ittihad akan menghadapi masa-masa sulit, karena klub tersebut dihadapkan pada krisis keuangan yang berpotensi memengaruhi keputusan-keputusan administratif dan teknisnya, jika tidak segera ditemukan solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan anggaran dan memberinya kemampuan untuk memperkuat skuad sesuai kebutuhan.

Hal ini terjadi di saat Al-Ittihad berupaya memulihkan posisinya dalam perebutan gelar, setelah mengalami kegagalan di semua lini pada musim lalu.