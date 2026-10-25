Al Ittihad menghadapi ujian Asia yang tak menyisakan ruang untuk kembali tersandung, setelah gagal meraih kemenangan dalam dua jornada pertama Liga Champions Asia Elite. Kini mereka dituntut untuk segera memperbaiki jalannya saat menghadapi Nevtchi dari Uzbekistan, Senin, dalam jornada ketiga fase liga Zona Barat.

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, menyadari bahwa timnya tidak memiliki kemewahan untuk membuang poin lebih banyak lagi. Dalam konferensi pers, Minggu, di Kota Fergana, Uzbekistan, ia menekankan pentingnya meraih kemenangan dan menebus apa yang hilang dari Al Ittihad di awal perjalanan benua mereka.

Wissing berkata: "Kami berupaya meraih kemenangan dalam laga besok, untuk menebus poin yang kami hilangkan selama dua jornada pertama, dan melanjutkan perjalanan kami di turnamen ini."

Baca juga: Eksklusif untuk "Kooora": Wahbi menyiapkan kejutan ofensif untuk Maroko pada November

Pertandingan berikutnya NEF AFC Champions League Elite 09.45 ITT

Pelatih Al Ittihad itu tidak melewatkan pembahasan tentang salah satu tantangan paling menonjol yang dihadapi timnya pada periode saat ini, yaitu padatnya jadwal pertandingan. Ia menjelaskan bahwa jadwal yang padat mengharuskannya melakukan perubahan terus-menerus pada susunan pemain, sesuai dengan kebutuhan teknis dan fisik setiap pertandingan.

Ia menambahkan bahwa gaya bermain yang ia terapkan menuntut rotasi pemain secara berkelanjutan, guna membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan pertandingan yang beruntun, di saat tim berupaya memulihkan keseimbangannya di kancah domestik maupun benua.

Di sisi lain, Wissing mewanti-wanti terhadap lawannya dari Uzbekistan, memuji tim Nevtchi yang memuncaki klasemen liga di negaranya, serta menegaskan bahwa mereka memiliki efektivitas ofensif yang jelas, sehingga Al Ittihad harus menghadapi laga ini dengan tingkat konsentrasi tertinggi.

Dari pihaknya, kiper Al Ittihad asal Serbia, Predrag Rajkovic, tidak menyembunyikan ketidakpuasannya atas permulaan tim di turnamen Asia, mengakui bahwa hasil yang diraih "Sang Harimau" selama dua jornada pertama tidak sesuai dengan ambisi.

Rajkovic berkata: "Kami akan berusaha menjadikan laga besok sebagai permulaan kami yang sesungguhnya di turnamen ini," sembari menyebut bahwa para pemain tengah bersiap secara fisik dan teknis untuk menghadapi padatnya pertandingan, dengan tujuan kembali meraih hasil-hasil positif.

Al Ittihad sebelumnya mengawali perjalanannya di Liga Champions Asia Elite dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Shamal dari Qatar, sebelum menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab. Dengan demikian, kemenangan atas Nevtchi menjadi keharusan untuk memulihkan kepercayaan diri dan menghidupkan kembali peluangnya di kompetisi benua.