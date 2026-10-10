Pelatih asal Italia Simone Inzaghi dan pelatih asal Belanda Jens Toornstra memilih menjalani El Clasico antara Al Hilal dan Al Ittihad, Sabtu malam ini, dalam rangka pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, dengan dua susunan pemain yang sarat keberanian dan risiko, setelah kedua pelatih memutuskan mengandalkan satu gelandang jangkar tunggal di lini tengah. Langkah ini bisa memberikan kedua tim kekuatan serang tambahan, tetapi di sisi lain meninggalkan ruang-ruang rawan di depan lini pertahanan.

Ciri paling mencolok dari keberanian itu terletak pada keputusan Al Ittihad mengandalkan Dion Lopy seorang diri di posisi jangkar, sementara pemain asal Portugal Ruben Neves mengemban tugas serupa bersama Al Hilal, dengan hadirnya Ahmed Al Ghamdi dan Houssem Aouar di samping Lopy, serta Nasser Al Dawsari dan Simon Boabre di samping Neves. Ini adalah pilihan yang memberi kedua pelatih lebih banyak opsi dalam maju dan membangun serangan, tetapi menempatkan satu pemain di masing-masing tim pada tanggung jawab besar untuk melindungi kedalaman lini dan menghentikan serangan lawan.

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Jangkar tunggal: petualangan di jantung lapangan

Risiko dari pilihan ini kian meningkat di hadapan dua tim yang memiliki elemen-elemen serang yang mampu bergerak di antara lini dan memanfaatkan ruang. Jika para gelandang maju untuk menekan atau mendukung serangan, Lopy dan Neves bisa mendapati diri mereka dalam situasi sulit saat menutup ruang di belakang mereka, terutama ketika kehilangan bola dan terjadi transisi cepat lawan. Dalam duel semacam ini, satu umpan sukses ke kedalaman dapat melewati seluruh lini tengah dan langsung menempatkan lini pertahanan di bawah tekanan.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Sebaliknya, gagasan ini bukan tanpa keuntungan yang jelas; mengandalkan satu gelandang jangkar memungkinkan penambahan jumlah pemain di area serang, dan memberi tim fleksibilitas lebih besar dalam mengalirkan bola serta menekan lawan. Namun keberhasilan rencana ini bergantung pada kemampuan para gelandang lainnya untuk kembali dengan cepat dan membantu pertahanan, di samping komitmen kolektif untuk mempersempit ruang dan mencegah lawan memanfaatkan area di sekitar gelandang jangkar.

Susunan resmi Al Hilal dan Al Ittihad

Al Hilal masuk ke laga ini dengan susunan pemain yang dipimpin Yassine Bounou di bawah mistar gawang, bersama kehadiran Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, dan Mohammed Mahzari di lini pertahanan, sementara Neves memimpin lini tengah dengan dukungan Nasser Al Dawsari dan Simon Boabre. Di lini serang, Inzaghi mengandalkan Gabriel Martinelli, Sommerville, dan Ollie Watkins untuk memanfaatkan ruang dan mencapai gawang Al Ittihad.

Susunan pemain Al Hilal:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Pertahanan: Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez.

Lini tengah: Nasser Al Dawsari, Ruben Neves, Simon Boabre.

Serangan: Gabriel Martinelli, Sommerville, Ollie Watkins.

Sementara Al Ittihad mengandalkan Predrag Rajkovic di bawah mistar gawang, dengan di depannya ada Fares Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic, dan Muhannad Al Shanqiti, sedangkan Dion Lopy mengisi peran jangkar di belakang Ahmed Al Ghamdi dan Houssem Aouar. Lini depan dipimpin oleh trio Steven Bergwijn, Youssef En Nesyri, dan Marwan Al Sahafi, dalam susunan yang memberi Toornstra beragam opsi serang, tetapi menuntut kedisiplinan besar dari para gelandang saat kehilangan bola.

Susunan pemain Al Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajkovic.

Pertahanan: Fares Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic, Muhannad Al Shanqiti.

Lini tengah: Dion Lopy, Ahmed Al Ghamdi, Houssem Aouar.

Serangan: Steven Bergwijn, Youssef En Nesyri, Marwan Al Sahafi.

Di antara keinginan Inzaghi untuk memaksakan dominasi serang dan ambisi Toornstra untuk melanjutkan hasil-hasil kuatnya, pertarungan di area tengah bisa menjadi faktor terpenting untuk menentukan El Clasico ini. Keberanian dalam susunan pemain bisa memberi salah satu tim keunggulan menyerang, tetapi juga bisa berubah menjadi titik lemah jika lawan berhasil memanfaatkan ruang di belakang gelandang jangkar tunggal. Dan pertanyaannya sekarang: siapa yang akan berhasil mengubah risiko ini menjadi keuntungan, dan siapa yang akan membayar harganya dalam salah satu laga paling menonjol di pekan ini?