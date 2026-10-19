Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal Saudi, mengumumkan susunan pemain utama timnya untuk menghadapi Al Hazem pada Senin malam, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, sebuah pertandingan yang menyaksikan kembalinya pemain asal Serbia, Sergej Savic, ke dalam susunan inti, sementara sang kapten Salem Al Dawsari berada di bangku cadangan.

Baca juga: Video: Artem meredam amarah suporter Al Ahli, dan Al Feiha melepaskan tembakan ke arah wasit!

Pilihan Inzaghi menyaksikan kembalinya Savic ke susunan utama, setelah ia absen pada laga melawan Al Ittihad di pekan lalu, untuk memperkuat opsi Al Hilal di lini tengah bersama Mohamed Kanno dan pemain Portugal, Ruben Neves, di tengah upaya tim melanjutkan hasil positifnya dan mempertahankan posisinya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen liga.

Salem Al Dawsari di bangku cadangan

Di sisi lain, Salem Al Dawsari berada di bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera, sebuah tanda bahwa ia semakin dekat untuk kembali tampil bersama tim. Kapten Al Hilal itu diperkirakan akan mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan, sesuai dengan jalannya laga dan keputusan staf teknis, setelah absen dari lapangan selama periode lalu karena cedera.

Kembalinya Salem memiliki arti penting bagi Al Hilal, mengingat perannya dalam menyerang dan pengalamannya dalam pertandingan-pertandingan krusial, sementara kehadirannya di bangku cadangan memberi Inzaghi opsi tambahan yang bisa dimanfaatkan sepanjang babak kedua, sesuai kebutuhan tim.

Susunan pemain Al Hilal menghadapi Al Hazem

Berikut susunan pemain Al Hilal untuk menghadapi Al Hazem:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Lini belakang: Mohammed Mahzari, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Theo Hernandez.

Lini tengah: Mohamed Kanno, Sergej Savic, Ruben Neves.

Lini serang: Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli.

Al Hilal memasuki laga ini dengan ambisi meraih kemenangan dan merebut tiga poin, sembari menanti apakah Inzaghi akan memberikan kesempatan bermain kepada Salem Al Dawsari setelah pulih dari cedera, di saat kembalinya Savic menjadi suntikan tenaga bagi lini tengah menjelang pertandingan melawan Al Hazem.