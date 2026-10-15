Sebuah statistik mengejutkan mengungkap bahwa empat klub besar di Liga Roshan Saudi, yakni Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad, telah kehilangan lebih dari satu miliar euro hanya dalam kurun waktu 5 tahun.

Pusat Studi Olahraga Internasional (CIES) melakukan studi baru yang mengungkap kerugian finansial klub-klub di liga-liga dunia, terkait pembelian pemain lalu menjualnya kembali setelah itu, atau penurunan nilai pasar mereka.

Studi tersebut dibatasi pada lima tahun terakhir, tepatnya sejak bursa transfer musim panas 2022, yaitu satu tahun sebelum revolusi yang dialami Liga Saudi dengan merekrut bintang-bintang sepak bola dunia.

Berdasarkan studi ini, terungkap bahwa Al Hilal adalah klub dengan kerugian terbesar di level finansial di dunia, karena kehilangan 502 juta euro dari total transaksi yang mereka lakukan dalam 5 tahun terakhir.

Kerugian tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama berupa 315 juta euro, yaitu selisih antara nilai pembelian pemain lalu penjualan mereka setelah itu.

Adapun yang kedua berupa 187 juta euro, yaitu kerugian yang mereka tanggung pada pemain-pemain mereka saat ini, dari segi nilai pasar mereka saat ini dibandingkan dengan angka yang dibayarkan untuk merekrut mereka.

Yang aneh, empat klub besar di Liga Saudi hadir di 6 posisi teratas dalam daftar tersebut. Al Nassr menempati posisi ketiga dengan kerugian senilai 229 juta euro, Al Ittihad kelima (175 juta), dan Al Ahli keenam dengan kerugian 134 juta euro.

Dengan demikian, klub-klub besar Saudi telah kehilangan satu miliar 40 juta euro dalam 5 tahun terakhir, melalui perbandingan antara nilai perekrutan pemain, lalu penjualan mereka atau penurunan nilai pasar mereka saat ini.

Perlu disebutkan bahwa di 6 posisi teratas muncul dua klub Inggris, di mana Manchester United menempati posisi kedua di belakang Al Hilal, dengan kerugian mencapai 405 juta euro, sementara Tottenham berada di posisi keempat dengan kerugian senilai 188 juta.