Tampaknya perebutan untuk merekrut pelatih asal Portugal, Alexandre Santos, telah berakhir sebelum mencapai tahap akhir, setelah Al-Hilal Sudan berhasil mendekati penyelesaian kesepakatan tersebut, sehingga memberikan pukulan telak bagi both Angkatan Darat Kerajaan Maroko dan Zamalek Mesir, yang sebelumnya menanti-nanti masa depan sang pelatih sebagai persiapan untuk musim baru.

Zamalek sebelumnya menempatkan Alexandre Santos, manajer teknis Angkatan Darat Kerajaan Maroko, sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memimpin tim pada musim depan, menggantikan Mutamid Jamal, setelah pelatih asal Portugal tersebut menarik perhatian para pejabat sepak bola klub, yang sangat yakin dengan kemampuan teknis dan pengalamannya yang luas di kancah sepak bola Afrika.

Namun, surat kabar Maroko “Al-Anba TV” mengungkap bahwa Al-Hilal telah mencapai kesepakatan final dengan Alexander Santos untuk melatih tim tersebut mulai musim depan, sehingga semakin mendekati penyelesaian salah satu kesepakatan kepelatihan terpenting di sepak bola Afrika.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa keterlambatan manajemen Angkatan Darat Kerajaan dalam menyelesaikan perpanjangan kontrak pelatih asal Portugal tersebut membuka peluang bagi Al-Hilal untuk masuk secara agresif ke dalam negosiasi, sebelum akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan dari Santos untuk memimpin tim pada periode mendatang.

Menurut laporan tersebut, Santos akan secara resmi bergabung dengan staf teknis Al-Hilal setelah mengakhiri masa jabatannya bersama Angkatan Darat, di mana ia akan memimpin timnya saat ini pada putaran terakhir Liga Maroko, saat menjamu Nahda Al-Zamamra, sebelum memulai tugas barunya bersama klub Sudan tersebut.

Diharapkan Al-Jaysh akan terpaksa mencari pelatih baru untuk memimpin tim pada musim depan, setelah kepergian Alexander Santos (49 tahun), seiring berakhirnya masa kerjanya bersama tim tersebut pada akhir kompetisi Liga Maroko.

Sementara itu, dalam klasemen Liga Maroko, Royal Army menempati posisi ketiga dengan 54 poin, tertinggal selisih gol dari Nahda Berkane yang berada di posisi kedua, sedangkan Maghreb Fez memimpin klasemen dengan 56 poin.